Ina Müller: Unorthodox und frech zum TV-Erfolg

„Interessiert, unangepasst, vorbereitet und laut“ charakterisiert sie etwa Schauspielerin Iris Berben. Die Toten Hosen-Sänger Campino liebt ihre unorthodoxe Interviewführung, die manchmal an die Grenzen geht. So fragt sie etwa den bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder über seine Fähigkeiten im Bett aus, was Ex-Skiprofi Felix Neureuther völlig aus dem Konzept bringt: „Ich habe noch nie gesehen, dass jemand so mit einem Ministerpräsidenten redet.“ Ein kräftiger Schuss Frechheit gepaart mit einer offen zur Schau gestellten Nonchalance und echter Neugierde am Gegenüber heben Müllers Interviewstil von der Konkurrenz ab. Regisseurin Susanne Gliffe wagt sich in der knapp einstündige Dokumentation aber auch auf privates Terrain vor. So werden Müllers gute Freundin Imke Wein und Ex-Partner Johannes Oerding befragt, die Hauptdarstellerin erzählt von ihrem früheren Leben als Apothekerin auf Sylt und wieso die raue Nordsee mit ihren peitschenden Winden ein wesentlicher Teil ihres ganzen Charakters sei.