„Ein frohes Fest und friedliche Feiertage!“

Verbringen Sie die Feiertage mit der Familie?
Frage des Tages
Den Heiligen Abend verbrachte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil im trauten Kreise der Familie. Tagsüber feierte er mit seinen Kindern und Eltern, am Abend ging er mit Ehefrau Julia in die Kirche.
Auf Geschenke wurde bewusst verzichtet. „Im Mittelpunkt stehen die gemeinsame Zeit, Ruhe und Gespräche“, sagte Doskozil. Traditionen wie der selbst geschmückte Christbaum und eine Lesung von Weihnachtsgeschichten gehören fix dazu.
Den Burgenländern wünschte Doskozil ein friedliches Fest, ruhige Feiertage und schöne Stunden mit der Familie: „Weihnachten soll uns daran erinnern, was wirklich zählt – Zusammenhalt, Zeit und Zuversicht.“ Gerade in bewegten Zeiten sei Weihnachten ein Anlass, innezuhalten und Kraft zu schöpfen.
