Begleitung für Kinder mit traurigen Weihnachten

Trennung oder Tod einer geliebten Person bringen jungen Menschen Verunsicherung. „Rainbows“ steht ihnen bei – gerade zur Weihnachtszeit. Spenden ermöglichen Hilfe individuell oder in Kleingruppen.
Weihnachten ist für viele Familien auch heuer wieder nicht die schönste Zeit im Jahr. Speziell wenn Eltern sich voneinander trennen oder wenn eine wichtige Bezugsperson stirbt, dann leiden Kinder an den Feiertagen ganz besonders. Sie bemerken, dass die heile Welt, die andere erleben, nicht die Ihre ist. „Rainbows“ hilft Kindern in diesen Situationen. Seit 30 Jahren begleitet die Organisation (Trägerverein ist SOS-Kinderdorf) Kinder und Jugendliche nach einer Trennung oder Scheidung der Eltern oder nach einem Todesfall. Auch in der Weihnachtszeit steht Rainbows unterstützend an der Seite der Jugend. Im Jahr 2025 wurden rund 100 Kinder von Rainbows begleitet.
Unterstützung in Zeiten schwieriger Gefühlslagen
Die Begleitungen finden entweder in pädagogischen Kleingruppen oder einzeln statt. Leiter Moritz Kirschner erklärt: „Wir versuchen, Kinder durch diese emotional herausfordernde Zeit zu begleiten und zu stärken. Dass Rainbows außerdem auch Familien in finanziellen Notlagen flächendeckend begleiten kann, ist nur durch unsere Fördergeber vom Bund, dem Land, Licht ins Dunkel und den vielen privaten Spendern möglich, die uns seit vielen Jahren verlässlich unterstützen.“
Mit Verwendungszweck „Spende Rainbows Burgenland“ an Empfänger SOS-Kinderdorf, IBAN: AT46 1644 0001 4477 4477, BTV (Bank für Tirol und Vorarlberg) Gutes tun.
Moritz Kirschner
Und genau darum geht es auch heuer: Dass sich viele Menschen von der engagierten Arbeit der Hilfsorganisation angesprochen fühlen. Solche, die als Kinder vielleicht eine ähnliche Situation in der Familie hatten. Solche, die sich in die Situation eines Kindes hineinfühlen können. Und darum, dass wieder gespendet wird, um die Schwächsten im Familienverband zu stärken. Spenden Sie bitte mit Verwendungszweck „Spende Rainbows Burgenland“ an Empfänger SOS-Kinderdorf, IBAN: AT46 1644 0001 4477 4477, BTV (Bank für Tirol und Vorarlberg)
