Begleitung für Kinder mit traurigen Weihnachten

Weihnachten ist für viele Familien auch heuer wieder nicht die schönste Zeit im Jahr. Speziell wenn Eltern sich voneinander trennen oder wenn eine wichtige Bezugsperson stirbt, dann leiden Kinder an den Feiertagen ganz besonders. Sie bemerken, dass die heile Welt, die andere erleben, nicht die Ihre ist. „Rainbows“ hilft Kindern in diesen Situationen. Seit 30 Jahren begleitet die Organisation (Trägerverein ist SOS-Kinderdorf) Kinder und Jugendliche nach einer Trennung oder Scheidung der Eltern oder nach einem Todesfall. Auch in der Weihnachtszeit steht Rainbows unterstützend an der Seite der Jugend. Im Jahr 2025 wurden rund 100 Kinder von Rainbows begleitet.