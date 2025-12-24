Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kennen Sie den Mann?

Fotos vom mutmaßlichen Bankräuber veröffentlicht

Burgenland
24.12.2025 14:01
Diese Bilder wurden seitens der Polizei veröffentlicht.
Diese Bilder wurden seitens der Polizei veröffentlicht.(Bild: LPD Burgenland)

Wie berichtet, überfiel am 22. Dezember ein Unbekannter eine Bank in Deutsch Jahrndorf im Burgenland. Jetzt hat die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fotos der Überwachungskameras veröffentlicht. 

0 Kommentare

Hier noch die offizielle Täterbeschreibung des mutmaßlichen Räubers: Männlich, ca. 45-55 Jahre alt, rund 1,85 Meter groß, stärkere Statur, er sprach Deutsch mit Akzent. 

Lesen Sie auch:
Nach dem Täter wird weiter gefahndet.
Bank überfallen
Geldräuber mit Pumpgun ist noch auf der Flucht
23.12.2025

Hinweise erbeten
Wenn Sie Hinweise zum mutmaßlichen Täter geben können, melden Sie sich bitte beim Journaldienst des Landeskriminalamtes Burgenland unter der Telefonnummer 059133 DW 103333 oder bei jeder Polizeiinspektion. 

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
1° / 1°
Symbol Schneefall
Güssing
2° / 2°
Symbol Schneeregen
Mattersburg
0° / 0°
Symbol starker Schneefall
Neusiedl am See
2° / 3°
Symbol Schneeregen
Oberpullendorf
1° / 1°
Symbol Schneefall

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
138.612 mal gelesen
Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
137.904 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Oberösterreich
Die „Orgasmus-Päpstin“ fiel bei Gericht durch
104.361 mal gelesen
Orgasmuspäpstin Monika Ring mit ihrem Anwalt vor Gericht.
Mehr Burgenland
Spenden für RAINBOWS
Begleitung für Kinder mit traurigen Weihnachten
Neusiedl am See
Striktes „Nein“ für Gratis-Eintritt ins Seebad
Festmahl beim Wirt
Weihnachten kurbelt die Gastronomie-Umsätze an
Einigung erzielt
Neue Eisenstädter: Übernahme durch Land fix
Zahlreiche Anzeigen
Kleintransporter mit 42 Tieren an Grenze gestoppt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf