Fotos vom mutmaßlichen Bankräuber veröffentlicht

„Daran denkt man nicht – das passiert einfach“
Möstl im Interview
Wie berichtet, überfiel am 22. Dezember ein Unbekannter eine Bank in Deutsch Jahrndorf im Burgenland. Jetzt hat die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fotos der Überwachungskameras veröffentlicht.
Hier noch die offizielle Täterbeschreibung des mutmaßlichen Räubers: Männlich, ca. 45-55 Jahre alt, rund 1,85 Meter groß, stärkere Statur, er sprach Deutsch mit Akzent.
Hinweise erbeten
Wenn Sie Hinweise zum mutmaßlichen Täter geben können, melden Sie sich bitte beim Journaldienst des Landeskriminalamtes Burgenland unter der Telefonnummer 059133 DW 103333 oder bei jeder Polizeiinspektion.
