Trudeau soll absolut verrückt nach Katy Perry sein

Nach dem großen Liebes-Outing am Wochenende hat ein Insider jetzt über die Beziehung von Katy Perry und Kanadas Ex-Premierminister Justin Trudeau aus dem Nähkästchen geplaudert.
Von diesem Liebes-Outing sprach Anfang der Woche jeder. Denn Katy Perry und Justin Trudeau zeigten sich am Wochenende erstmals gemeinsam und Händchen haltend in aller Öffentlichkeit.
Perry und Trudeau auf einer Wellenlänge
Nach dem Pärchen-Besuch im „Crazy Horse“ anlässlich des 41. Geburtstages der Sängerin plauderte nun ein Insider im Gespräch mit der „Page Six“ aus dem Liebes-Nähkästchen und verriet, dass es bei Perry und Trudeau nicht besser laufen könnte: „Er ist verrückt nach ihr und hält sie für die perfekte Frau.“
Auch in Beziehungs-Dingen seien die Sängerin und der Ex-Premier auf einer Wellenlänge: „Sie sind sich in allem einig, einschließlich Politik, Kindern und französischem Essen“, so der Insider – und weiter: „Die beiden funkeln sich gegenseitig an.“
Trudeau reist Sängerin nach
Perry tingelt gerade mit ihrer „Lifetimes“-Tour durch Europa. Und während ein straffer Terminplan schon der Trennungsgrund für viele Promi-Paare war, scheint das für die Pop-Diva und ihren Justin kein Problem zu sein. „Sie sehen sich so oft wie möglich“, sagte ein anderer Insider dem „People“-Magazin. „Die Beziehung ist bereits ziemlich ernst.“
Dass Trudeau sich die Zeit nimmt, seiner Freundin hinterher zu reisen, das kommt bei Perry, die bis Anfang Dezember mit ihrer Tour unterwegs sein wird, natürlich sehr gut an. „Er hat gezeigt, dass er sich engagiert und es ihm wirklich wichtig ist, Zeit mit ihr zu verbringen.“
Dieses Engagement habe schlussendlich auch die Beziehung schneller als gedacht ernst werden lassen, wie der Insider weiter verriet. Immerhin gehen die beiden erst seit knapp drei Monaten aus. „Katy hätte nicht gedacht, dass sie sich so schnell in jemanden verlieben würde, aber Justin erfüllt alle ihre Wünsche. Er hat einen großartigen Sinn für Humor, ist charmant und behandelt sie mit Respekt.“
Liebes-Aus mit Bloom nach neun Jahren
Perry und der britische Schauspieler Orlando Bloom (48) haben sich im Frühsommer nach rund neun Jahren getrennt. Trudeau (53) und seine Frau Sophie Grégoire (50) hatten im Jahr 2023 nach rund 18 Jahren Ehe ihre Trennung bekanntgegeben.
