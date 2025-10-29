Trudeau soll absolut verrückt nach Katy Perry sein

Dieses Engagement habe schlussendlich auch die Beziehung schneller als gedacht ernst werden lassen, wie der Insider weiter verriet. Immerhin gehen die beiden erst seit knapp drei Monaten aus. „Katy hätte nicht gedacht, dass sie sich so schnell in jemanden verlieben würde, aber Justin erfüllt alle ihre Wünsche. Er hat einen großartigen Sinn für Humor, ist charmant und behandelt sie mit Respekt.“