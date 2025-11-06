Neuer Penny in Wels feierlich eröffnet

Auch preislich setzt PENNY ein Zeichen: Zwischen 30. Oktober und 3. Dezember wurden 17 Obst- und Gemüseartikel um mindestens 10 Prozent günstiger. „Wenn Einkaufspreise sinken, geben wir das direkt an unsere Kunden weiter“, so Johannes Greller, Geschäftsführer von PENNY Österreich. Mit der neuen Filiale stärkt PENNY seine Präsenz in der Stadt. „Frische, Regionalität und persönlicher Service stehen bei uns im Mittelpunkt – und das wollen wir den Menschen in Wels Tag für Tag bieten“, so Schickmayer.