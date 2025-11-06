Vorteilswelt
Dritte Filiale

Neuer Penny in Wels feierlich eröffnet

PENNY
06.11.2025 16:00
Promotion
Pfarrvikar Niko Tomic, Thomas Ruhmer (Verkaufsleiter Fleisch), Niko Karras (Geschäftsführer ...
Pfarrvikar Niko Tomic, Thomas Ruhmer (Verkaufsleiter Fleisch), Niko Karras (Geschäftsführer PENNY Österreich), Eva-Maria Minichberger (Verkaufsleiterin), Cornelia Schickmayer (Filialleitung), Johannes Greller (Geschäftsführer PENNY Österreich), und Gerhard Kroiß (Bürgermeister) bei der Eröffnung(Bild: RobertHarson)

Moderner, frischer, näher am Kunden: PENNY hat in Wels seine neue Filiale eröffnet – und das wurde groß gefeiert. Hier empfing Marktleiterin Cornelia Schickmayer mit ihrem Team die ersten Besucher. Nach rund drei Monaten Bauzeit präsentiert sich der Markt nun auf über 600 Quadratmetern im neuen, modernen Design. Rund 2 Millionen Euro wurden investiert.

Zur Eröffnung ließ sich PENNY einiges einfallen: Mit dem Eröffnungs-Flugblatt gab es 10 Prozent Rabatt auf den ersten Einkauf, außerdem wurde jede Stunde ein Gratis-Einkauf verlost – die Gewinner erfuhren es direkt an der Kassa. Auch Vizebürgermeister Gerhard Kroiß ließ sich das nicht entgehen und gratulierte persönlich zum neuen Standort.

Das PENNY Team freut sich über die brandneue PENNY Filiale.
Das PENNY Team freut sich über die brandneue PENNY Filiale.(Bild: RobertHarson)

Frische, Service und faire Preise
„Wir wollen unseren Kunden ein Einkaufserlebnis bieten, das Freude macht – mit kurzen Wegen, fairen Preisen und echter Frische“, sagte PENNY-Geschäftsführer Niko Karras. Die neue Filiale bleibt dabei ihren Stärken treu: frisches Obst und Gemüse, mehrmals täglich ofenfrisches Gebäck aus heimischen Bäckereien und ein eigener Fleischhauer, der persönlich berät – ein Service, den sonst kein anderer Diskonter in dieser Form bietet.

Die PENNY Fleischhauer freuen sich über glückliche Kunden in Wels
Die PENNY Fleischhauer freuen sich über glückliche Kunden in Wels(Bild: RobertHarson)

Auch preislich setzt PENNY ein Zeichen: Zwischen 30. Oktober und 3. Dezember wurden 17 Obst- und Gemüseartikel um mindestens 10 Prozent günstiger. „Wenn Einkaufspreise sinken, geben wir das direkt an unsere Kunden weiter“, so Johannes Greller, Geschäftsführer von PENNY Österreich. Mit der neuen Filiale stärkt PENNY seine Präsenz in der Stadt. „Frische, Regionalität und persönlicher Service stehen bei uns im Mittelpunkt – und das wollen wir den Menschen in Wels Tag für Tag bieten“, so Schickmayer.

Penny eröffnet 3. Filliale in Wels

Standort: Vogelweiderstraße 9 in 4600 Wels
Öffnungszeiten: Mo-Fr 7.15-19.00 Uhr & Sa 7.15-18.00 Uhr

Porträt von Promotion
Promotion
Dritte Filiale
