Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Filiale

PENNY startet modern ins neue Jahr

PENNY
04.12.2025 13:20
Promotion
(Bild: RobertHarson)

Mit der neuen Filiale in der Brigittenau erreicht PENNY sein Jahresziel: 54 Modernisierungen und Neubauten wurden 2025 umgesetzt. Die topmoderne Filiale an der Brigittenauer Lände eröffnet heute – und läutet gleichzeitig den Startschuss für die Modernisierungsoffensive 2026 ein.

PENNY zieht zum Jahresende eine starke Bilanz: 54 Filialen wurden heuer modernisiert oder komplett neu gebaut – ein klares Bekenntnis zum Standort Österreich und zu einem zeitgemäßen Einkaufserlebnis. Mit der Eröffnung der neuen Filiale in Wien-Brigittenau feiert der Markendiskonter nun den gelungenen Abschluss eines erfolgreichen Jahres. Auf 660 Quadratmetern Verkaufsfläche präsentiert sich der Standort im neuen PENNY-Look: übersichtlich, modern und mit deutlichem Fokus auf Frische und Regionalität. „Bei jedem Um- und Neubau schaffen wir ein modernes Einkaufserlebnis, in dem Frische im Mittelpunkt steht“, betont PENNY-Geschäftsführer Niko Karras.

(Bild: Penny)

Feiern mit Teamgeist und Vorteilen für Kunden
Das achtköpfige Team rund um Filialleiterin Elisabeth Reidinger eröffnete am 4. Dezember offiziell die Türen – begleitet von besonderen Aktionen am Eröffnungswochenende. Neben zehn Prozent Rabatt auf den ersten Einkauf sorgte ein Gratis-Einkauf, der jede Stunde per Zufallsprinzip vergeben wurde, für zusätzlichen Andrang. Die Filiale setzt zudem auf PENNY-typische Qualitätsmerkmale: Frischehelden kontrollieren im Zwei-Stunden-Takt Obst und Gemüse, Fleischhauer beraten persönlich, und ofenfrisches Brot kommt mehrmals täglich aus heimischen Bäckereien in die Regale.

Die PENNY Fleischhauer freuen sich über glückliche Kunden.
Die PENNY Fleischhauer freuen sich über glückliche Kunden.(Bild: RobertHarson)

Die Modernisierung geht weiter
Nach dem erfolgreichen Jahr 2025 kündigt PENNY an, den eingeschlagenen Weg fortzuführen. 37 weitere Modernisierungen und Neubauten sind für 2026 geplant – ein klares Signal für die Weiterentwicklung des Filialnetzes. „Frische, Regionalität und persönlicher Service stehen bei uns im Mittelpunkt“, sagt Filialleiterin Reidinger. Genau das wolle man den Menschen in Wien täglich bieten. Mit der Neueröffnung in der Brigittenau setzt PENNY jedenfalls ein starkes Zeichen, dass man sich nicht auf Erfolgen ausruht, sondern konsequent in die Zukunft investiert.

Porträt von Promotion
Promotion
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
316.622 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
136.065 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
123.567 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Newsletter
Mehr PENNY
Neue Filiale
PENNY startet modern ins neue Jahr
Krone-Gewinnspiel
Festtagsmenü mit PENNY und foodora gewinnen
Weihnachten für alle
PENNY verschenkt 1.000 Einkäufe und hilft Familien
Dritte Filiale
Neuer PENNY in Wels feierlich eröffnet
Neueröffnung
Die nachhaltigste PENNY Filiale in ganz Österreich
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf