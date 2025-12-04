PENNY startet modern ins neue Jahr

Mit der neuen Filiale in der Brigittenau erreicht PENNY sein Jahresziel: 54 Modernisierungen und Neubauten wurden 2025 umgesetzt. Die topmoderne Filiale an der Brigittenauer Lände eröffnet heute – und läutet gleichzeitig den Startschuss für die Modernisierungsoffensive 2026 ein.
PENNY zieht zum Jahresende eine starke Bilanz: 54 Filialen wurden heuer modernisiert oder komplett neu gebaut – ein klares Bekenntnis zum Standort Österreich und zu einem zeitgemäßen Einkaufserlebnis. Mit der Eröffnung der neuen Filiale in Wien-Brigittenau feiert der Markendiskonter nun den gelungenen Abschluss eines erfolgreichen Jahres. Auf 660 Quadratmetern Verkaufsfläche präsentiert sich der Standort im neuen PENNY-Look: übersichtlich, modern und mit deutlichem Fokus auf Frische und Regionalität. „Bei jedem Um- und Neubau schaffen wir ein modernes Einkaufserlebnis, in dem Frische im Mittelpunkt steht“, betont PENNY-Geschäftsführer Niko Karras.
Feiern mit Teamgeist und Vorteilen für Kunden
Das achtköpfige Team rund um Filialleiterin Elisabeth Reidinger eröffnete am 4. Dezember offiziell die Türen – begleitet von besonderen Aktionen am Eröffnungswochenende. Neben zehn Prozent Rabatt auf den ersten Einkauf sorgte ein Gratis-Einkauf, der jede Stunde per Zufallsprinzip vergeben wurde, für zusätzlichen Andrang. Die Filiale setzt zudem auf PENNY-typische Qualitätsmerkmale: Frischehelden kontrollieren im Zwei-Stunden-Takt Obst und Gemüse, Fleischhauer beraten persönlich, und ofenfrisches Brot kommt mehrmals täglich aus heimischen Bäckereien in die Regale.
Die Modernisierung geht weiter
Nach dem erfolgreichen Jahr 2025 kündigt PENNY an, den eingeschlagenen Weg fortzuführen. 37 weitere Modernisierungen und Neubauten sind für 2026 geplant – ein klares Signal für die Weiterentwicklung des Filialnetzes. „Frische, Regionalität und persönlicher Service stehen bei uns im Mittelpunkt“, sagt Filialleiterin Reidinger. Genau das wolle man den Menschen in Wien täglich bieten. Mit der Neueröffnung in der Brigittenau setzt PENNY jedenfalls ein starkes Zeichen, dass man sich nicht auf Erfolgen ausruht, sondern konsequent in die Zukunft investiert.