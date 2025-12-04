PENNY startet modern ins neue Jahr

Die Modernisierung geht weiter

Nach dem erfolgreichen Jahr 2025 kündigt PENNY an, den eingeschlagenen Weg fortzuführen. 37 weitere Modernisierungen und Neubauten sind für 2026 geplant – ein klares Signal für die Weiterentwicklung des Filialnetzes. „Frische, Regionalität und persönlicher Service stehen bei uns im Mittelpunkt“, sagt Filialleiterin Reidinger. Genau das wolle man den Menschen in Wien täglich bieten. Mit der Neueröffnung in der Brigittenau setzt PENNY jedenfalls ein starkes Zeichen, dass man sich nicht auf Erfolgen ausruht, sondern konsequent in die Zukunft investiert.