Mit Herz und Handwerk

PENNY setzt auf echten Fleischhauer-Service

PENNY
10.12.2025 14:40
Promotion
Floriza Gabor, Fleischhauerin bei PENNY
Floriza Gabor, Fleischhauerin bei PENNY(Bild: Robert Harson)

Weihnachten ohne Festtagsbraten? Für viele unvorstellbar. Damit zu den Feiertagen wirklich alles gelingt, baut PENNY auf ein Service, das es bei keinem anderen Diskonter gibt – persönliche Beratung durch ausgebildete Fleischhauer in über 230 Filialen.

Wenn in Wr. Neudorf die ersten Kunden mit ihren Weihnachtswünschen an die Fleischtheke kommen, beginnt für Floriza Gabor die schönste Zeit des Jahres. Die PENNY-Fleischhauerin liebt den direkten Kontakt. „Wenn jemand sagt: ‚Ich will etwas Besonderes für Weihnachten‘, dann suche ich so lange, bis das perfekte Stück gefunden ist“, erzählt sie. Dieser persönliche Zugang ist für PENNY zum Markenzeichen geworden: 289 gelernte Fleischhauer – darunter 22 Frauen – stehen täglich an den Theken in ganz Österreich und beraten mit echter Leidenschaft.

Ein Service, den es so nur einmal gibt 
Dass PENNY beim Thema Fleisch bewusst auf traditionelles Handwerk setzt, hebt das Unternehmen deutlich von anderen Diskontern ab. Vom optimalen Zuschnitt über die passende Würzung bis hin zu individuellen Sonderwünschen – die Experten wissen genau, worauf es ankommt. Ganz im Sinne des „Nose to Tail“-Gedankens wird das Tier umfassend verarbeitet, was Qualität und Nachhaltigkeit fördert.

Mit der Eigenmarke „Ich bin Österreich“ bietet PENNY außerdem heimische Spezialitäten aus 100 Prozent österreichischer Herkunft – ein Pluspunkt, den viele Kunden besonders rund um Weihnachten schätzen.

Mit dem Fleischvorbestellserviece können Kunden bequem ihr Lieblingsstück für die Festtage ...
Mit dem Fleischvorbestellserviece können Kunden bequem ihr Lieblingsstück für die Festtage online bestellen und in der Filiale abholen(Bild: Marian & Co GmbH / Inhouse Agentur)

Festtagsbraten stressfrei sichern 
Schon Anfang Dezember schnellen in vielen Filialen die Vorbestellungen für das Festtagsfleisch in die Höhe. Besonders gefragt sind heuer Karree, Rouladen, Schweinefilet und zunehmend auch Rindfleisch. Um den Andrang zu entzerren, macht PENNY die Vorbestellung so einfach wie möglich: Unter penny.at/vorbestellen lassen sich die gewünschten Stücke bequem online auswählen und anschließend in der Lieblingsfiliale abholen.

Das Ergebnis: hochwertiges, optimal zugeschnittenes Fleisch – exakt auf die persönlichen Vorstellungen abgestimmt. Und das Schönste: Es bleibt mehr Zeit für das Wesentliche – die Feiertage in Ruhe genießen.

