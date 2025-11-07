Wenn Musik Hoffnung gibt, aber auch auf Tod blickt

Sohn als erfolgreicher Singer-Songwriter

Und dann gab es da noch Begegnungen durch seinen Sohn Oskar Haag. Der 20-Jährige ist mittlerweile selbst erfolgreicher Singer-Songwriter. „Früher war es immer so, dass Oskar als Sohn von mir, dem Musiker Oliver Welter, vorgestellt wurde. Plötzlich änderte sich das aber – und als ich bei einer Veranstaltung als Vater des Musikers Oskar Haag vorgestellt wurde, dachte ich mir, das kann es doch auch nicht sein – ich muss aus dem Schatten springen“, schmunzelt der stolze Vater.