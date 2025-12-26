Ein besonderer Stefani-Brauch wurde wiederbelebt

Nach über 70 Jahren marschierten Reiter zum ersten Mal wieder mit einer Wachsschnur um den Altar einer Gailtaler Kirche.
Vor gut 15 Jahren entdeckte Otto Kurt Knoll bei einem Aufenthalt in Kärnten in der Filialkirche St. Stephan in Lind im Gailtal die rote Wachsschnur, die hinter dem Altar versteckt war.
„Diese besondere Schnur diente als Votiv für den Heiligen Stephanus und wurde traditionell am Stefanitag vor dem Hochamt von den Reitern um den Altar gesponnen, um dafür zu bitten, dass die Pferde gesund bleiben und gedeihen“, erklärt Knoll vom Referat „Kultur und Pferd“ des Österreichischen Pferdesportverbands.
Neue Wachsschnur wurde angefertigt
Bis in die 1950er-Jahre kam die Schnur am Stefanitag zum Einsatz – irgendwann geriet der Brauch aber in Vergessenheit und die rote Wachsschnur wanderte hinter dem Altar des Gotteshauses.
Bei der Renovierung der Kirche kam diese besondere Gabe für den Pferdeschutzpatron abhanden. Trotz des Verlustes hielt Knoll an der Wiederbelebung dieses Brauchs fest. „Daher wurde wieder eine rote Wachsschnur in aufwendiger Arbeit angefertigt“, sagt Knoll im Gespräch mit der „Kärntner Krone“.
Ein besonderer Tag auch für die Reiter selbst
Durch den Einsatz des Niederösterreichers und Pferdeliebhabers konnten die Reiter des Gailtales nach über 70 Jahren am heurigen Stefanitag den Brauch in Lind im Gailtal wieder aufleben lassen. „Es war ein ganz besonderes Ereignis. Der Stefaniritt ist an sich ein sehr ruhiger und andächtiger Tag“, schildert Knoll, der am Stefanitag extra ins Gailtal kam.
Über 200 Pferdefreunde und Schaulustige wohnten dem Ereignis bei. „Es ist schon etwas Besonderes, wenn ein alter Brauch wiederbelebt wird. Das will man sich nicht entgehen lassen“, sagt ein Gailtaler Reiter. Nach dem ehrwürdigen Akt folgte schließlich das Hochamt und die traditionelle Pferdesegnung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.