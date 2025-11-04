Zoo Salzburg trauert um beliebten Braunbär Aragon

Trauriger Abschied im Zoo Salzburg: Der 32 Jahre alte Braunbär Aragon, bei Besuchern und Mitarbeitern gleichermaßen beliebt, musste aufgrund seines Alters und schlechter Gesundheit eingeschläfert werden.
Mit 32 Jahren war Aragon eine echte Institution. „Viele Salzburger sind mit ihm aufgewachsen“, sagt Zoo Salzburg-Geschäftsführerin Sabine Grebner. In den letzten Monaten verschlechterte sich sein Gesundheitszustand deutlich, die Schmerzmittel mussten erhöht werden, der Appetit ließ nach.
Eine Ethikkommission entschied daher, dass Aragon seine bevorstehende Winterruhe nicht mehr bewältigen könnte. Am 4. November wurde er von seinen Leiden erlöst.
Revierleiterin Silke Hempelmann beschreibt ihn als sanftmütig und gutmütig: „Unberechenbares Verhalten wie bei anderen Braunbären gab es bei ihm nie.“ Aragon hinterlässt eine große Lücke – nicht nur im Zoo, sondern auch in den Herzen der Besucher und Besucherinnen.
