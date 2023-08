Salzburg hat wieder eine Braunbärin: Losa ist da!

In ihrer Transportbox wurde „Losa“ mit einem Kran über den Zaun der Anlage gehoben - 300 Kilogramm wog die Box mitsamt der Bärin. „Erst sollte sie sich an uns und die neue Umgebung gewöhnen. Wenn wir davon ausgehen können, dass sie sich nach einem Ausflug in den Außenbereich auch wieder nach innen rufen lässt, werden wir den nächsten Schritt angehen“, sagt die Revierleiterin für den Bereich Eurasien, Silke Hempelmann. Erst in ein paar Tagen können auch Zoo-Besucher sie sehen.