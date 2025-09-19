Junger E-Scooter-Fahrer brachte Seniorin zu Sturz

Da war der junge E-Scooter-Lenker wohl etwas zu ungestüm: In Innsbruck streifte er eine Seniorin auf ihrem Rad – mit schmerzhaften Folgen. Der Bursche fuhr dann einfach davon.
Die 84-jährige Einheimische war am Freitag mit ihrem Fahrrad auf der Sepp-Grünbacher-Promenade in Richtung Westen unterwegs. Gegen 16.05 Uhr kam es auf Höhe des Hauses An der Lan Straße 22 zu einem Überholmanöver, wobei ein bis dato unbekanntes Kind mit einem Elektroscooter die 84-Jährige überholte.
Berührung wirkte sich fatal aus
Während des Überholvorganges kam es zu einer Berührung zwischen dem E-Scooter und dem Fahrrad, wodurch die 84-Jährige zu Sturz kam und verletzt wurde. Das Kind blieb kurz stehen, fuhr jedoch anschließend weiter. Die 84-Jährige wurde mit erheblichen Verletzungen mit dem Rettungsdienst in die Klinik nach Innsbruck eingeliefert.
Polizei hat Beschreibung des Kindes
Das Kind soll etwa zwölf bis 13 Jahre alt gewesen sein und ein helles T-Shirt sowie eine kurze Hose getragen haben. Zeugen des Unfalls werden ersucht, sich mit der Verkehrsinspektion Innsbruck (059133/7591) in Verbindung zu setzen.
