Junger E-Scooter-Fahrer brachte Seniorin zu Sturz

Berührung wirkte sich fatal aus

Während des Überholvorganges kam es zu einer Berührung zwischen dem E-Scooter und dem Fahrrad, wodurch die 84-Jährige zu Sturz kam und verletzt wurde. Das Kind blieb kurz stehen, fuhr jedoch anschließend weiter. Die 84-Jährige wurde mit erheblichen Verletzungen mit dem Rettungsdienst in die Klinik nach Innsbruck eingeliefert.