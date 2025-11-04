Ex-chancellor there too
Friends in Tanzania: “Heard shots, explosions”
After the summit victory on Kilimanjaro and a safari tour, a trio from Upper Austria found themselves in the middle of wild unrest in Tanzania. "We heard gunshots and explosions next to us," they describe in an interview with the "Krone" newspaper. An ex-chancellor and his entire family were also stranded because of the riots.
Three friends from Upper Austria had planned something very special for their 40th birthdays: Wolfgang Felberbauer, Martin Brenner and Slaven Ilic climbed Mount Kilimanjaro in Tanzania together.
