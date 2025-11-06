Idee mit Zündstoff: Pflegekräfte als Whistleblower

AK, Bund, Länder und Gemeinden als Partner?

Den Bedarf sieht Pichler als vida-Gesundheitssprecherin auf jeden Fall gegeben. Die Realität in den Spitälern sei alarmierend. „Der Personalmangel bringt Mitarbeiter jetzt schon an die Grenzen. Mögliche Einsparungen – die immer wieder im Raum stehen – verschärfen die Situation zunehmend. Betroffen sind davon nicht nur die Mitarbeiter, sondern unmittelbar auch Patienten und Pflegebedürftige“, erläutert die Gewerkschafterin. Als vida-Landesvorsitzender kann sich Frank vorstellen, dass sich die Gewerkschaft an einer Whistleblower-Plattform beteiligt. Frank sieht auch die Arbeiterkammer als wichtigen Partner. „Aber auch Bund, Länder und Gemeinden brauchen wir dafür. Nur so kann Verbesserung funktionieren“, ergänzt er.