Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Date im Central Park

Hier kuschelt Sydney Sweeney mit Swift-Erzfeind

Society International
06.11.2025 14:37
Sydney Sweeney ist frisch verliebt – und genießt ihr Glück beim Date im Central Park!
Sydney Sweeney ist frisch verliebt – und genießt ihr Glück beim Date im Central Park!(Bild: PPS/www.PPS.at)

Zarte Frühlingsgefühle mitten im Herbst bei Sydney Sweeney: Die Schauspielerin kuschelte gerade sehr öffentlichkeitswirksam mit ihrem neuen Freund im Central Park. Und der ist längst kein Unbekannter ...

0 Kommentare

Dass zwischen Sydney Sweeney und Scooter Braun etwas läuft, das wurde schon seit Wochen gemunkelt. Nicht zuletzt, da die beiden, die sich bei der Hochzeit von Jeff Bezos und Lauren Sánchez Bezos in Venedig kennengelernt haben sollen, immer öfter gemeinsam zeigten.

Sweeney genießt neues Liebes-Glück
Doch jetzt räumte die Schauspielerin die letzten Zweifel endgültig aus dem Weg und machte die Liebe zu dem Musikmanager offiziell – mit einem romantischen Date im Central Park.

Händchen haltend und bis über beide Ohren strahlend spazierten die beiden durch die grüne Oase New Yorks. Fast unerkannt von den zahlreichen Passanten, die nur Augen für das nächste Fotomotiv hatten. Doch den Paparazzi entging die Liebes-Show von Sweeney und Brown dennoch nicht.

Sydney Sweeney und Scooter Braun schlenderten Händchen haltend durch den Park. Später wurden sie ...
Sydney Sweeney und Scooter Braun schlenderten Händchen haltend durch den Park. Später wurden sie auch beim Kuscheln und Knutschen erwischt.(Bild: PPS/www.PPS.at)

„Kümmern sich nicht darum, was andere denken“
Spätestens als es sich die beiden nämlich auf einem großen Felsen bequem machten und nicht nur kuschelten, sondern auch knutschten, klickten die Kameras wie verrückt. Und die beiden Frischverliebten? Die schienen den Rummel um ihr Pärchen-Glück regelrecht zu genießen.

„Sie haben viel gemeinsam und kümmern sich nicht darum, was andere denken“, verriet ein Insider dem „People“-Magazin über die Beziehung der 28-Jährigen zu dem um 16 Jahre älteren Braun. Auch die Familien und Freunde der beiden seien begeistert.

Swift nannte Braun „manipulativen Tyrannen“
Doch so sehr Sweeney ihre neue Liebe zu genießen scheint: Scooter Braun hat nicht den allerbesten Ruf in Hollywood. Im Gegenteil!

Taylor Swift etwa nannte ihn einst einen „manipulativen Tyrannen“, nachdem er 2019 mit seiner Firma ohne das Einverständnis der Sängerin die Master-Rechte ihrer ersten sechs Studioalben kaufte und Swift dabei angeblich komplett überging. Auch Stars wie Justin Bieber, Demi Lovato oder Ariana Grande haben nicht die besten Erinnerungen an die Zeit mit Braun als Manager.

Lesen Sie auch:
Sydney Sweeney sorgte in Los Angeles mal wieder für ein Blitzlichtgewitter. Dieses Mal war es ...
Gewagter Look
Sydney Sweeney zeigt im Naked-Dress fast alles
30.10.2025
Unfassbarer Mega-Deal
Sweeney schockt Hollywood: 52 Millionen für Rolle!
16.09.2025

Streit mit Ex-Verlobtem
Sydney Sweeney löste im Mai dieses Jahres die Verlobung mit Jonathan Davino. Erst vor wenigen Tagen wurde die Schauspielerin dabei beobachtet, wie sie zuerst in den Wagen ihres Ex-Verlobten gestiegen und später in einen heftigen Streit mit ihm verwickelt gewesen war.

Worum es dabei ging, ist nicht bekannt, doch Sweeney soll beim Verlassen des Autos geschrien haben: „Ich glaube dir nicht. Bitte, lass mich in Ruhe!“

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
130.599 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
115.069 mal gelesen
Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
110.588 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Mehr Society International
Date im Central Park
Hier kuschelt Sydney Sweeney mit Swift-Erzfeind
Ex-Dschungelkönigin
Ingrid van Bergen: Blind und zu arm für Heimplatz
„War die Hölle“
Sam Smith: Fettabsaugung wegen Mobbing in Schule
Sexy Geburtstagstrip
Kendall Jenner feiert 30er mit Splitternackt-Foto
Großes „Abenteuer“
Daniel Brühl plant Tennis-Film mit Felix Kammerer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf