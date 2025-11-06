Hier kuschelt Sydney Sweeney mit Swift-Erzfeind

Zarte Frühlingsgefühle mitten im Herbst bei Sydney Sweeney: Die Schauspielerin kuschelte gerade sehr öffentlichkeitswirksam mit ihrem neuen Freund im Central Park. Und der ist längst kein Unbekannter ...
Dass zwischen Sydney Sweeney und Scooter Braun etwas läuft, das wurde schon seit Wochen gemunkelt. Nicht zuletzt, da die beiden, die sich bei der Hochzeit von Jeff Bezos und Lauren Sánchez Bezos in Venedig kennengelernt haben sollen, immer öfter gemeinsam zeigten.
Sweeney genießt neues Liebes-Glück
Doch jetzt räumte die Schauspielerin die letzten Zweifel endgültig aus dem Weg und machte die Liebe zu dem Musikmanager offiziell – mit einem romantischen Date im Central Park.
Händchen haltend und bis über beide Ohren strahlend spazierten die beiden durch die grüne Oase New Yorks. Fast unerkannt von den zahlreichen Passanten, die nur Augen für das nächste Fotomotiv hatten. Doch den Paparazzi entging die Liebes-Show von Sweeney und Brown dennoch nicht.
„Kümmern sich nicht darum, was andere denken“
Spätestens als es sich die beiden nämlich auf einem großen Felsen bequem machten und nicht nur kuschelten, sondern auch knutschten, klickten die Kameras wie verrückt. Und die beiden Frischverliebten? Die schienen den Rummel um ihr Pärchen-Glück regelrecht zu genießen.
„Sie haben viel gemeinsam und kümmern sich nicht darum, was andere denken“, verriet ein Insider dem „People“-Magazin über die Beziehung der 28-Jährigen zu dem um 16 Jahre älteren Braun. Auch die Familien und Freunde der beiden seien begeistert.
Swift nannte Braun „manipulativen Tyrannen“
Doch so sehr Sweeney ihre neue Liebe zu genießen scheint: Scooter Braun hat nicht den allerbesten Ruf in Hollywood. Im Gegenteil!
Taylor Swift etwa nannte ihn einst einen „manipulativen Tyrannen“, nachdem er 2019 mit seiner Firma ohne das Einverständnis der Sängerin die Master-Rechte ihrer ersten sechs Studioalben kaufte und Swift dabei angeblich komplett überging. Auch Stars wie Justin Bieber, Demi Lovato oder Ariana Grande haben nicht die besten Erinnerungen an die Zeit mit Braun als Manager.
Streit mit Ex-Verlobtem
Sydney Sweeney löste im Mai dieses Jahres die Verlobung mit Jonathan Davino. Erst vor wenigen Tagen wurde die Schauspielerin dabei beobachtet, wie sie zuerst in den Wagen ihres Ex-Verlobten gestiegen und später in einen heftigen Streit mit ihm verwickelt gewesen war.
Worum es dabei ging, ist nicht bekannt, doch Sweeney soll beim Verlassen des Autos geschrien haben: „Ich glaube dir nicht. Bitte, lass mich in Ruhe!“
