Kurioser Fetisch

Warum Thurman Tochter Maya vor Tarantino warnte

Society International
06.11.2025 16:00
Uma Thurman hatte nur einen Tipp für Tochter Maya Hawke vor dem Dreh von „Once Upon a Time ... ...
Uma Thurman hatte nur einen Tipp für Tochter Maya Hawke vor dem Dreh von „Once Upon a Time ... in Hollywood“.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Michael loccisano)

Quentin Tarantinos persönlicher Fetisch ist ein offenes Geheimnis in Hollywood. Dennoch wollte Uma Thurman sicher gehen, dass ihre Tochter Maya Hawke vor ihrem Dreh in „Once Upon A Time … in Hollywood“ darüber Bescheid wusste, dass ihre Füße im Visier sein würden.

0 Kommentare

In dem Podcast „Inside Out 2“ verriet die 27-Jährige ihrer Kollegin Amy Poehler, dass sie ihre Mutter gefragt hatte, was sie bei der Zusammenarbeit mit der Regisseur-Legende besonders beachten sollte.

„Lass deine Schuhe an“
Thurman, die in „Pulp Fiction“ und „Kill Bill“ mit Tarantino zusammengearbeitet hatte, habe nur einen einzigen Tipp für die damals 21-Jährige gehabt: „Lass deine Schuhe am Set an!“ Der Hintergrund: Für den Filmemacher sind nackte Frauenfüßen der ultimative Anturner.

Hier können Sie sich einen Ausschnitt des Podcast-Interviews von Maya Hawke ansehen:

Weshalb in der Branche lange der Witz umherging, Frauen bräuchten sich vor einem Date mit Tarantino keine Sorgen zu machen, ob ihre Unterwäsche sexy ist – solange ihre Socken sauber wären (seit 2018 ist der 62-Jährige mit der israelischen Sängerin Aniella Pick verheiratet).

Pitt witzelte über Tarantino-Fetisch
In „Once Upon a Time ... in Hollywood“ wurde Tarantino seinem Ruf gerecht und zeigte unter anderem die nackten Füße von Margot Robbie, Margaret Qualley und Dakota Fanning.

Lesen Sie auch:
Nur Brad Pitt kann die 70er so sexy machen: Als Cliff Booth steht er mit Schnauzbart, ...
Die ersten Bilder!
Brad Pitt mit Schnauzer, Tschick und 70s-Perücke!
30.07.2025

Worauf Brad Pitt 2020 in seiner Siegesrede bei den SAG-Awards anspielte. Er witzelte, dass Quentin „mehr Frauen von ihren Schuhen getrennt hat, als die (US-Flugsicherheitsbehörde) TSA!“

Porträt von Christian Thiele
Christian Thiele
