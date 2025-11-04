Plätze & Preise: In Wien startet die Eislaufsaison

Viele Wiener können es kaum erwarten, nun heißt es wieder: Schlittschuhe anschnallen und ab aufs glatte Parkett. Ein Überblick über die besten Plätze samt den Eintrittspreisen. Die Tickets wurden vielfach nur moderat teurer.
Das Angebot für Fans des gepflegten Kufenspaßes in der Stadt kann sich sehen lassen.
Der Eistraum am Christkindlmarkt dauert bis zum 6. Jänner. Dann wird groß umgebaut für den Wiener Eistraum, der von 22. Jänner bis 8. März 2026 wieder fulminant in Szene gesetzt wird.
