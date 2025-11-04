In Heimat suspendiert! Aufregung um Schiedsrichter

Kurz vor dem großen Champions-League-Schlager zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München herrscht Aufregung um den Unparteiischen. Denn Schiedsrichter Maurizio Mariani, der die Partie leitet, ist in seiner Heimat Italien vor Kurzem suspendiert ...
Wegen „krassen Fehlentscheidungen“ wurden Mariani und sein Assistent Daniele Bindoni in der Serie A kürzlich suspendiert. Die Liga strich das Duo von den eigentlich geplanten Erstliga-Matches und versetzte es in die Serie B. Doch für die Königsklasse wurde Mariani bestätigt – ausgerechnet für das Spiel PSG gegen Bayern.
Ein verpatztes Spitzenspiel
„Mariani wird zum Streitfall“, schreibt deshalb jetzt der „Corriere dello Sport“. Denn ausgerechnet an Spitzenspiele hat der auf internationaler Ebene noch recht unerfahrene 43-Jährige keine guten Erinnerungen. Beim Duell Inter gegen Napoli Ende Oktober ging für den Italiener fast alles schief.
Eine umstrittene Elfmeterentscheidung, bei der durch eine unbedachte Entscheidung auch der VAR am Einschreiten gehindert wurde und weitere umstrittene Foulspiel-Entscheidungen sorgten für großen Ärger. Anschließend wurde er vorerst von allen Serie-A-Spielen abgezogen. Mal sehen, ob er in der Königsklasse Werbung für sich machen kann.
