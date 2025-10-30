Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Startrekord in Europa

Furiose Bayern! Das ist noch keinem Klub gelungen

Fußball International
30.10.2025 14:06
Konrad Laimer (Mitte; Nummer 27) und Co. sind nicht zu stoppen.
Konrad Laimer (Mitte; Nummer 27) und Co. sind nicht zu stoppen.(Bild: AP/Martin Meissner)

Bayern München hat einen neuen Europa-Startrekord aufgestellt. Das 4:1 in der zweiten DFB-Pokal-Runde am Mittwoch mit ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer beim Aufsteiger 1. FC Köln war der 14. Sieg im 14. Pflichtspiel. Niemals zuvor ist ein Fußballklub in Europas Topligen erfolgreicher in eine Saison gestartet. 

0 Kommentare

13 Siege nacheinander zum Saisonstart waren vor mehr als 30 Jahren auch einmal dem AC Milan gelungen.

Erst Leverkusen, dann Paris
Angesichts der Leistungsfähigkeit von Super-Goalgetter Harry Kane und Co. fiebern die Fans und Fußball-Enthusiasten bereits dem Giganten-Duell mit Champions-League-Sieger Paris am kommenden Dienstag entgegen. Die Bayern wollen erst eine Beute nach der anderen erlegen. „Wir haben jetzt erst Leverkusen, das wollen wir auch gewinnen“, sagte Sportvorstand Max Eberl.

Max Eberl
Max Eberl(Bild: AFP/ALEXANDRA BEIER)

Zu beeindruckend ist auch die individuelle Klasse von Kane oder Michael Olise, der per Konter traf, aber auch sonst neben dem starken Manuel-Neuer-Vertreter Jonas Urbig überragte. „Wir sind in einem guten Moment, das Gefühl müssen wir bewahren und die Siegermentalität mitnehmen“, sagte Kane.

Lesen Sie auch:
Luis Diaz stand bei seinem Treffer zum 1:1 im Abseits.
Kölner stinksauer
Bayern-Tor zum Ausgleich hätte nicht zählen dürfen
30.10.2025
Kane-Doppelpack
Bayern stehen ohne Probleme in nächster Cup-Runde
29.10.2025

Überragende Kane-Bilanz
Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft steht nach 14 Pflichtspielen bereits bei 22 Treffern für die Bayern. Nimmt man seine Tore für die Nationalmannschaft hinzu, sind es 25 Tore aus 17 Spielen. Und das im Oktober.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
KMM
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
180.193 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
132.687 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
131.509 mal gelesen
Mehr Fußball International
Startrekord in Europa
Furiose Bayern! Das ist noch keinem Klub gelungen
Liverpool chancenlos
Glasner nach Sensation: „Das ist respektlos“
Spielzeit für Lovric
Klagenfurter Talent feiert Comeback in der Serie A
RB-Boss kontert
„Unbeliebtico“: Leipzig über TSG-Plakat verärgert
Krone Plus Logo
Schiri-Skandal
„Bei uns ist das unvorstellbar – ausgeschlossen!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf