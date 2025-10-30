Furiose Bayern! Das ist noch keinem Klub gelungen

Erst Leverkusen, dann Paris

Angesichts der Leistungsfähigkeit von Super-Goalgetter Harry Kane und Co. fiebern die Fans und Fußball-Enthusiasten bereits dem Giganten-Duell mit Champions-League-Sieger Paris am kommenden Dienstag entgegen. Die Bayern wollen erst eine Beute nach der anderen erlegen. „Wir haben jetzt erst Leverkusen, das wollen wir auch gewinnen“, sagte Sportvorstand Max Eberl.