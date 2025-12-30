Toronto siegt gegen Orlando dank starkem Finish!

Bamba wurde bei seinem Debüt für Toronto 4:18 Minuten eingesetzt. Er bilanzierte mit einem Block. In ihrem letzten Spiel im Kalenderjahr empfangen die Kanadier am Mittwoch die Denver Nuggets. Das Team aus Colorado reist mit einer 123:147-Pleite bei Miami Heat im Gepäck an den Ontariosee. Ob Nikola Jokic dabei sein wird, ist fraglich. Der Serbe verletzte sich gegen Miami am linken Knie und musste die Partie vorzeitig beenden.