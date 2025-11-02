Emotionale Szene! Bayerns traurigste Tor-Premiere

Viel Kritik musste Jackson seit seinem Leih-Wechsel nach München schon einstecken – doch der Offensivspieler kommt immer besser in Deutschland an und scheint sich im Team von Trainer Vincent Kompany wohlzufühlen. Das unterstrich der Senegalese auch am Samstag mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 gegen Leverkusen.