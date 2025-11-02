Emotionale Szene! Bayerns traurigste Tor-Premiere

Nicolas Jackson hat beim klaren 3:0-Sieg der Bayern gegen Bayer Leverkusen seinen ersten Bundesliga-Treffer erzielt – und doch war es nicht nur ein Moment der Freude. Vielmehr hatte der Senegalese eine traurige Botschaft zu präsentieren.
Viel Kritik musste Jackson seit seinem Leih-Wechsel nach München schon einstecken – doch der Offensivspieler kommt immer besser in Deutschland an und scheint sich im Team von Trainer Vincent Kompany wohlzufühlen. Das unterstrich der Senegalese auch am Samstag mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 gegen Leverkusen.
Eine letzte Botschaft
Sein ersten Bundesliga-Tor! Teamkollegen, Trainer und Fans feierten Jackson euphorisch – und der Kicker selbst? Der jubelte nur kurz und verhalten – anschließend zog er sein Shirt nach oben und präsentierte eine Botschaft auf seinem roten Unterhemd.
„RIP my bro Fokzo“ war dort in schwarzer Schrift zu lesen. Wie „Sky“ berichtet, gedachte Jackson damit einem kürzlich verstorbenen Freund. Der Senegalese Ibrahima Fokene Sané – bekannt unter seinem Spitznamen Fokzo – verstarb infolge einer Krankheit – Jackson schickte ihm nach seinem Treffer eine letzte Botschaft.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.