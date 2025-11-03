Die Arbeitslosenzahlen steigen immer weiter

Das Balkendiagramm zeigt die Arbeitslosenquote in den österreichischen Bundesländern im Oktober 2025 und die Veränderung zum Vorjahr. Wien hat mit 11,7 % die höchste Quote, Salzburg mit 4,8 % die niedrigste. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Quote in allen Bundesländern leicht an. Quelle: AMS.