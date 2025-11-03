Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kein Ende in Sicht

Die Arbeitslosenzahlen steigen immer weiter

Wirtschaft
03.11.2025 10:56
Ende Oktober waren rund 388.000 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos oder in ...
Ende Oktober waren rund 388.000 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos oder in Schulung gemeldet.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

Die Konjunkturflaute schlägt weiter auf den österreichischen Arbeitsmarkt durch: Die monatlichen Arbeitslosenzahlen sind seit April 2023 zum 31. Mal in Serie gestiegen. Ein zeitnahes Ende des Negativtrends ist nicht absehbar.

0 Kommentare

„Ein Ende der Rezession zeichnet sich erst langsam ab, aber die Dynamik entspricht nicht früheren Aufschwüngen“, kommentierte AMS-Vorständin Petra Draxl die Entwicklung.

„Die internationalen Indikatoren sind weiterhin schlecht und die Inflation sehr hoch. Wir erwarten daher einen weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit in der ersten Jahreshälfte 2026 und erst ab der Jahresmitte einen Rückgang“, so Draxl.

Das Balkendiagramm zeigt die Arbeitslosenquote in den österreichischen Bundesländern im Oktober 2025 und die Veränderung zum Vorjahr. Wien hat mit 11,7 % die höchste Quote, Salzburg mit 4,8 % die niedrigste. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Quote in allen Bundesländern leicht an. Quelle: AMS.

Ende Oktober waren rund 388.000 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos oder in Schulung gemeldet.

Lesen Sie auch:
Immer mehr Menschen sind ohne Beschäftigung– die trübe konjunkturelle Lage belastet den ...
Erneuter Anstieg
375.120 Menschen in Österreich derzeit ohne Job
01.10.2025
Krone Plus Logo
„Krone“ testet
Das spart eine Familie, die auf Eigenmarken setzt
02.11.2025

Im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht das einem Plus von gut 16.500 Personen bzw. einem Zuwachs von 4,4 Prozent. Die Arbeitslosenquote stieg somit um 0,4 Prozentpunkte auf 7,2 Prozent, teilte das AMS am Montag in einer Aussendung mit.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
169.607 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
140.986 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
119.881 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Mehr Wirtschaft
„Krone“-Gastkommentar
Immerwährend
Kein Ende in Sicht
Die Arbeitslosenzahlen steigen immer weiter
290 Jobs wackeln
Baustoffhändler Quester muss Insolvenz anmelden
„Über gesamtes Jahr“
Höhere Netzentgelte für Gas beeinflussen Inflation
Zehn statt 20 Prozent
Weißes Haus stoppt Zusatzzölle gegen China
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf