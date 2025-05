Polizisten müssen massiv Überstunden einsparen

So viele Polizisten wie nie zuvor und so viele Überstunden wie nie zuvor

20 Jahre nach der größten Reform, der Zusammenlegung von Polizei und Gendarmerie, soll zudem mit einer Dienstzeitenreform „der letzte Baustein“ gelegt werden. „Weniger ist mehr“ ist das Motto der geplanten Reform. „Weniger Überstunden, mehr Schlagkraft! Denn wir haben so viel Personal wie noch nie“, heißt es in einem Brief von Karner und Staatssekretär Jörg Leichtfried an die Bediensteten, der heute Abend hinausgegangen ist. „Es gebe derzeit so viele Polizistinnen und Polizisten wie noch nie zuvor und so viele Polizeischülerinnen und -schüler wie nie zu vor. Gleichzeitig allerdings auch so viel Überstunden wie nie zuvor. Das ist weder effizient, noch für Sie als Mitarbeiterin und Mitarbeiter befriedigend“, heißt es in dem Schreiben.