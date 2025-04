Maledivens Regierung verbietet Israelis Einreise

Man sei solidarisch mit den Palästinenserinnen und Palästinensern. Das Hamas-Massaker in Israel, das den Krieg im Gazastreifen auslöste, wurde nicht erwähnt. Aus der Erklärung ging auch nicht hervor, wann das Verbot in Kraft treten soll. Die Regierung des muslimischen Landes hatte diesen Schritt bereits im Juni vergangenen Jahres beschlossen. Anschließend habe sie erfahren, dass in Israel auch Araberinnen und Araber leben, und den Schritt daher doch nicht umgesetzt, berichtete der Sender Kan 11.