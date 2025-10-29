Miliz griff Geburtsklinik im Sudan an – 460 Tote

Monatelange Belagerung

Die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt sitzen seit Monaten ohne Zugang zu humanitärer Hilfe fest. Die Miliz hatte die Stadt vor der Einnahme belagert und verhindert, dass Lebensmittel und Hilfsgüter die Menschen erreichen. Laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) berichten Flüchtende von willkürlicher Gewalt, Morden und Hinrichtungen. Viele Politikerinnen und Politiker haben das brutale Vorgehen verurteilt, darunter auch das österreichische Außenministerium. „Wir fordern die RSF auf, das humanitäre Völkerrecht zu achten, Zivilisten zu schützen und sichere Korridore zu gewährleisten. Wir fordern alle Parteien auf, die Feindseligkeiten einzustellen und an den Verhandlungstisch zurückzukehren“, hieß es auf der Plattform X.