Russische Soldaten klagen über schlimme Mäuseplage

Mehrere Soldaten eines Bataillons, das in der Nähe von Saporischschja im Südosten der Ukraine stationiert ist, hätten sich schon mit dem Virus infiziert. Der Erreger wird unter der Bezeichnung „Mäusepest“ unter den Truppen gefürchtet, wie „The Telegraph“ berichtet. Eine Infektion kann zu grippeähnlichen Symptomen, aber auch zu schweren Nierenproblemen und Blutungen (etwa aus den Augen) führen. Je nach Stamm und Infektionsart kann das Hantavirus eine Sterblichkeitsrate von bis zu 38 Prozent aufweisen.