Russen kämpfen wie „Terminator auf Prothesen“

Der Kreml lockt mit viel Geld

An Nachschub für die Front fehlt es, trotz des bisherigen Ausbleibens einer weiteren Mobilisierungswelle, nicht. Denn der Kreml sorgt für hohe finanzielle Anreize. So werden die Zahlungen an die Vertragssoldaten ständig erhöht. In manchen Regionen belaufen sich die Einmalzahlungen bereits auf mehrere Millionen Rubel, auch das monatliche Gehalt übersteigt das Durchschnittseinkommen im Land deutlich.