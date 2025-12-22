3000 Euro für junge Feuerwehr-Talente in Kärnten

Scheck für neue Uniformen

„Unsere Jugendfeuerwehr ist die Zukunft unserer Einsatzorganisation. Die Kinder und Jugendlichen engagieren sich mit Begeisterung, Disziplin und einem starken Gemeinschaftsgeist“, betonen die Jugendbeauftragten Thomas Enzi und Timo Mark. Die neuen Uniformen seien dabei mehr als nur Kleidung: „Sie sind ein sichtbares Zeichen der Anerkennung und stärken das Zugehörigkeitsgefühl enorm.“ Mit der 3000-Euro-Spende der Stiftung IDEA helvetia werden neue Uniformen für insgesamt 14 Kinder und Jugendliche angeschafft.