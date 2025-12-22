3000 Euro für junge Feuerwehr-Talente in Kärnten

Verantwortung übernehmen, füreinander da sein und im Ernstfall helfen – all das lernen Kinder und Jugendliche bei der Jugendfeuerwehr Rinkenberg/Vogrce schon früh. Für ihren Einsatz erhielten sie nun ein Dankeschön!
Die Jugendfeuerwehr ist ein zentraler Bestandteil des freiwilligen Feuerwehrwesens in der Region Bleiburg. In regelmäßigen Übungen, Schulungen und gemeinsamen Aktivitäten werden die jungen Mitglieder behutsam an ihre späteren Aufgaben herangeführt. Gerade in einer überschaubaren Ortschaft wie Rinkenberg/Vogrce ist eine starke Nachwuchsarbeit entscheidend, um das Ehrenamt langfristig zu sichern.
Dass die Jugendarbeit Früchte trägt, zeigen auch die sportlichen Erfolge: Die Nachwuchsflorianis nehmen regelmäßig an Leistungsbewerben teil und konnten 2025 erneut den Bezirksmeistertitel erringen.
Scheck für neue Uniformen
„Unsere Jugendfeuerwehr ist die Zukunft unserer Einsatzorganisation. Die Kinder und Jugendlichen engagieren sich mit Begeisterung, Disziplin und einem starken Gemeinschaftsgeist“, betonen die Jugendbeauftragten Thomas Enzi und Timo Mark. Die neuen Uniformen seien dabei mehr als nur Kleidung: „Sie sind ein sichtbares Zeichen der Anerkennung und stärken das Zugehörigkeitsgefühl enorm.“ Mit der 3000-Euro-Spende der Stiftung IDEA helvetia werden neue Uniformen für insgesamt 14 Kinder und Jugendliche angeschafft.
„Die Jugendfeuerwehr leistet einen unverzichtbaren Beitrag für die Sicherheit von morgen“, erklärt Jörg Scheriau, Verkaufsleiter Exklusivvertrieb Region Süd bei Helvetia. „Es freut uns sehr, dass wir gemeinsam mit der Stiftung einen Beitrag dazu leisten können, diese wertvolle Arbeit nachhaltig zu stärken.“
