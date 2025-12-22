Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Uniformen

3000 Euro für junge Feuerwehr-Talente in Kärnten

Kärnten
22.12.2025 16:18
Jugendbeauftragte Thomas Enzi und Timo Mark (beide außen) mit Helvetia-Verkaufsleiter Jörg ...
Jugendbeauftragte Thomas Enzi und Timo Mark (beide außen) mit Helvetia-Verkaufsleiter Jörg Scheriau (mitte) und der Jugendfeuerwehr.(Bild: Helvetia)

Verantwortung übernehmen, füreinander da sein und im Ernstfall helfen – all das lernen Kinder und Jugendliche bei der Jugendfeuerwehr Rinkenberg/Vogrce schon früh. Für ihren Einsatz erhielten sie nun ein Dankeschön!

0 Kommentare

Die Jugendfeuerwehr ist ein zentraler Bestandteil des freiwilligen Feuerwehrwesens in der Region Bleiburg. In regelmäßigen Übungen, Schulungen und gemeinsamen Aktivitäten werden die jungen Mitglieder behutsam an ihre späteren Aufgaben herangeführt. Gerade in einer überschaubaren Ortschaft wie Rinkenberg/Vogrce ist eine starke Nachwuchsarbeit entscheidend, um das Ehrenamt langfristig zu sichern.

Dass die Jugendarbeit Früchte trägt, zeigen auch die sportlichen Erfolge: Die Nachwuchsflorianis nehmen regelmäßig an Leistungsbewerben teil und konnten 2025 erneut den Bezirksmeistertitel erringen.

Scheck für neue Uniformen
„Unsere Jugendfeuerwehr ist die Zukunft unserer Einsatzorganisation. Die Kinder und Jugendlichen engagieren sich mit Begeisterung, Disziplin und einem starken Gemeinschaftsgeist“, betonen die Jugendbeauftragten Thomas Enzi und Timo Mark. Die neuen Uniformen seien dabei mehr als nur Kleidung: „Sie sind ein sichtbares Zeichen der Anerkennung und stärken das Zugehörigkeitsgefühl enorm.“ Mit der 3000-Euro-Spende der Stiftung IDEA helvetia werden neue Uniformen für insgesamt 14 Kinder und Jugendliche angeschafft.

„Die Jugendfeuerwehr leistet einen unverzichtbaren Beitrag für die Sicherheit von morgen“, erklärt Jörg Scheriau, Verkaufsleiter Exklusivvertrieb Region Süd bei Helvetia. „Es freut uns sehr, dass wir gemeinsam mit der Stiftung einen Beitrag dazu leisten können, diese wertvolle Arbeit nachhaltig zu stärken.“

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Ex-Skistar wünscht sich eine Rückkehr ins TV
139.012 mal gelesen
Alexandra Meissnitzer (li.) kommentierte und moderierte bis vor Kurzem im TV, hier im Einsatz ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
135.074 mal gelesen
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
102.423 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Mehr Kärnten
Neue Uniformen
3000 Euro für junge Feuerwehr-Talente in Kärnten
Firmenchef verärgert
Lehrlinge und ihre Odyssee zu Vorbereitungskursen
Angebot im Lavanttal
Mit salziger Luft und Spielzeit durch den Winter
Umbau für 70.000 Euro?
Neuer Plan für beliebten Platz am Klopeiner See
Geschichtsvereinspreis
Forschen ist „nice“: Maturanten stöbern im Archiv
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf