„Baustelle ist für uns Experten herausfordernd“

Wie mehrfach berichtet, muss der Talübergang in beiden Richtungen bis auf die Pfeiler komplett abgetragen und erneuert werden. Seit 2023 laufen Arbeiten und sie hätten 2027/28 beendet werden sollen. Doch damit wird’s wohl nichts. „Wir liegen zeitlich hinten“, sagt Projekt-Leiter Josef Heiß und nennt einen berechtigten Grund dafür: „Hier wird eine Sanierung durchgeführt, die es in Österreich so noch nie gegeben hat“, erklärt der Asfinag-Mitarbeiter weiter. Bei der völlig neuen Variante, die Ressourcen einsparen soll, wurde das gut 6500 Tonnen schwere Brückenstahlgerüst auf einmal in die Höhe gehoben.