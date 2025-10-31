Kages-Prüfbericht: Zu viel Klein-Klein, zu teuer

Hier kommt auch die Landespolitik nicht ungeschoren davon: Der Kages-Vorstand habe wegen einer „sich zuspitzenden Besetzungsproblematik“ im betroffenen Zeitraum mehrfach schriftlich Kontakt mit den zuständigen Landesräten bzw. auch den Landeshauptleuten aufgenommen, heißt es im Prüfbericht. Insgesamt vier entsprechende Ersuchen seien – von 2019 bis 2023 – ans Land ergangen. Dabei ging es etwa um die Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von Fachärzten am Arbeitsmarkt und die Notwendigkeit, dass rechtzeitig „die nötigen Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden müssen, um mittelfristig notwendige Nachfolgeplanungen veranlassen zu können“ (Schreiben des Kages-Vorstands vom 16. Juli 2020). Ein Jahr später wird um einen „dringlichen gemeinsamen Termin“ mit dem Landeshauptmann gebeten, um die „sehr ernste Situation“ zu erörtern.