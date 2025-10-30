Orthopädie am LKH Bad Radkersburg vor Schließung

Am Montag wird der mit Spannung erwartete Regionale Strukturplan Gesundheit 2030 präsentiert. Er legt fest, wie die künftige steirische Spitalslandkarte aussehen wird. Nicht nur im Ausseerland, auch in Bad Radkersburg gehen die Wogen hoch. Das befürchtete Aus für die Orthopädie im lokalen Krankenhaus dürfte tatsächlich eintreffen. Das hat Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) Vertretern der Region mitgeteilt, wie die „Plattform für ein lebenswertes Bad Radkersburg“ am Donnerstag in einem Schreiben verriet.