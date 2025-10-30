Mit Polizeieskorte beim Oktoberfest in Brasilien

Oktoberfest in Brasilien? Ja, und zwar nicht irgendeines, sondern das zweitgrößte Oktoberfest der Welt. Das findet Jahr für Jahr im brasilianischen Blumenau statt. Diesmal waren – unter anderem – die Draufgänger mit dabei. Nach einer strapaziösen Anreise wurden sie mit euphorischen Fans und einer Spezialeskorte des Bürgermeisters empfangen.
Mit dem Tourbus nach Graz, mit dem Flieger von Graz über Frankfurt nach São Paulo und dann weiter nach Navegantes, bevor es dann wieder eine Stunde mit dem Bus zum zweitgrößten Oktoberfest der Welt in die brasilianische Stadt Blumenau ging – der größte Stress für die Draufgänger war aber nicht mit den 24 Stunden andauernden Reisestrapazen verbunden, sondern das Bangen um ihre Instrumente und ob sie tatsächlich am anderen Ende der Welt ankommen würden...
Partybus mit Polizeieskorte
...das taten sie und der Rest „war ein Wahnsinn“, so Frontmann Albert-Mario Lampel. „Weit über 10.000 Leute jeden Tag im Publikum und aus irgendeinem Grund kennen die alle unsere Liedtexte und singen alle mit, obwohl sie gar kein Deutsch und Englisch sprechen.“ Auch bei der Stadtgemeinde waren die Schlagerstars gern gesehen, wurden sie sogar von Blumenaus Bürgermeister Egidio Ferrari – standesgemäß – mit dem Partybus abgeholt, Polizeieskorte inklusive. Krönender Abschluss war am letzten Tag dann die Parade durch die ganze Stadt, mit mehr als 80.000 Schaulustigen. Der Graz-Frankfurt-São-Paulo-Navegantes-Ausflug hat sich also auf voller Länge ausgezahlt.
