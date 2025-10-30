Mit Polizeieskorte beim Oktoberfest in Brasilien

...das taten sie und der Rest „war ein Wahnsinn“, so Frontmann Albert-Mario Lampel. „Weit über 10.000 Leute jeden Tag im Publikum und aus irgendeinem Grund kennen die alle unsere Liedtexte und singen alle mit, obwohl sie gar kein Deutsch und Englisch sprechen.“ Auch bei der Stadtgemeinde waren die Schlagerstars gern gesehen, wurden sie sogar von Blumenaus Bürgermeister Egidio Ferrari – standesgemäß – mit dem Partybus abgeholt, Polizeieskorte inklusive. Krönender Abschluss war am letzten Tag dann die Parade durch die ganze Stadt, mit mehr als 80.000 Schaulustigen. Der Graz-Frankfurt-São-Paulo-Navegantes-Ausflug hat sich also auf voller Länge ausgezahlt.