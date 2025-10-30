Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Die Draufgänger

Mit Polizeieskorte beim Oktoberfest in Brasilien

Adabei
30.10.2025 13:02
(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Oktoberfest in Brasilien? Ja, und zwar nicht irgendeines, sondern das zweitgrößte Oktoberfest der Welt. Das findet Jahr für Jahr im brasilianischen Blumenau statt. Diesmal waren – unter anderem – die Draufgänger mit dabei. Nach einer strapaziösen Anreise wurden sie mit  euphorischen Fans und einer Spezialeskorte des Bürgermeisters empfangen.

0 Kommentare

Mit dem Tourbus nach Graz, mit dem Flieger von Graz über Frankfurt nach São Paulo und dann weiter nach Navegantes, bevor es dann wieder eine Stunde mit dem Bus zum zweitgrößten Oktoberfest der Welt in die brasilianische Stadt Blumenau ging – der größte Stress für die Draufgänger war aber nicht mit den 24 Stunden andauernden Reisestrapazen verbunden, sondern das Bangen um ihre Instrumente und ob sie tatsächlich am anderen Ende der Welt ankommen würden...

Die Draufgänger beim zweitgrößten Oktoberfest der Welt...
Die Draufgänger beim zweitgrößten Oktoberfest der Welt...(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
...wo sie vom Bürgermeister einen eigenen Partybus samt Polizeieskorte bekamen.
...wo sie vom Bürgermeister einen eigenen Partybus samt Polizeieskorte bekamen.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Partybus mit Polizeieskorte

...das taten sie und der Rest „war ein Wahnsinn“, so Frontmann Albert-Mario Lampel. „Weit über 10.000 Leute jeden Tag im Publikum und aus irgendeinem Grund kennen die alle unsere Liedtexte und singen alle mit, obwohl sie gar kein Deutsch und Englisch sprechen.“ Auch bei der Stadtgemeinde waren die Schlagerstars gern gesehen, wurden sie sogar von Blumenaus Bürgermeister Egidio Ferrari – standesgemäß – mit dem Partybus abgeholt, Polizeieskorte inklusive. Krönender Abschluss war am letzten Tag dann die Parade durch die ganze Stadt, mit mehr als 80.000 Schaulustigen. Der Graz-Frankfurt-São-Paulo-Navegantes-Ausflug hat sich also auf voller Länge ausgezahlt.

Porträt von Kalman Gergely
Kalman Gergely
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
KMM
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Ja, bei diesem Mann mit Bart und Halbglatze handelt es sich tatsächlich um Jason Momoa. 
Was zur Hölle ..?
Jason Momoa trägt plötzlich Halbglatze!
Der Pate ist zurück – und diesmal trägt er Pelz.
So geht Boss der Bosse
Al Pacino im Pelz – cooler war der „Pate“ nie!
Trauer um Jack White (im Bild mit Ex-Frau Rafaella), der Welthits „Gloria“ und „Self Control“, ...
Hatte unzählige Hits
Musikwelt unter Schock: Jack White tot aufgefunden
Grammy-Preisträger Brett James ist im Alter von 57 Jahren bei einem Flugzeugabsturz in North ...
Drama um Grammy-Star!
Brett James stirbt mit Ehefrau und deren Tochter
US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump werden von Prinz William und Prinzessin ...
„Sie sind wunderschön“
Donald Trump von Kate in Windsor Castle empfangen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
180.193 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
132.687 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
131.509 mal gelesen
Mehr Adabei
Die Draufgänger
Mit Polizeieskorte beim Oktoberfest in Brasilien
Royal-Fans erzürnt
Spaniens Altkönig lästert in Memoiren über Lady Di
„Liebe meines Lebens“
US-Astronaut Buzz Aldrin trauert um Ehefrau Anca
„No Hit Wonder“
Fitz: „Dem Glück hinterherzurennen ist Bullshit“
Gewagter Look
Sydney Sweeney zeigt im Naked-Dress fast alles
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf