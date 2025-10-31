Vorteilswelt
Starb an Überdosis

Fünf Festnahmen nach Tod von Robert De Niros Enkel

Society International
31.10.2025 11:59
Robert De Niros Enkel Leandro starb 2023 an einer Drogen-Überdosis. Jetzt wurden fünf ...
Robert De Niros Enkel Leandro starb 2023 an einer Drogen-Überdosis. Jetzt wurden fünf Verdächtige festgenommen.(Bild: NDZ / Action Press / picturedesk.com)

Zwei Jahre nach dem Drogentod des Enkels von Oscarpreisträger Robert De Niro sind fünf Verdächtige festgenommen worden. Die Ermittler werfen ihnen vor, Fentanyl und andere Drogen vertrieben zu haben, die zu dem Tod durch Überdosis von drei 19-Jährigen, darunter auch Leandro De Niro-Rodriguez, geführt haben sollen.

0 Kommentare

Die Verdächtigen sollen ein Drogennetzwerk betrieben haben, „das tausende Fentanyl-Pillen an in New York lebende Teenager und junge Erwachsene verkaufte. Das Netzwerk soll sich dabei stark auf soziale Medien gestützt haben, um junge Drogenkonsumenten gezielt anzusprechen.“

Fentanyl über TikTok vertickt
Zu den von den Angeklagten genutzten Plattformen sollen laut der Behörden unter anderem Snapchat, Instagram, TikTok und Telegram gehört haben.

Robert De Niros Tochter Drena De Niro veröffentlichte im letzten Jahr dieses Foto mit ihrem ...
Robert De Niros Tochter Drena De Niro veröffentlichte im letzten Jahr dieses Foto mit ihrem verstorbenen Sohn auf Instagram. Leandro wäre 2024 21 Jahre alt geworden.(Bild: Viennareport)

Fentanyl ist ein synthetisches Opioid, das schnell abhängig macht. Es ist bis zu 50-mal stärker als Heroin. Schon wenige Milligramm können US-Angaben zufolge tödlich sein.

Leandro tot in Wohnung aufgefunden
Leandro De Niro-Rodriguez ist der Sohn von Drena De Niro, der ältesten Tochter des Schauspielers. De Niro-Rodriguez hatte an der Seite seiner Mutter kleine Rollen in Filmen wie „A Star is Born“ (2018) oder „Cabaret Maxime“ (2018).

Lesen Sie auch:
Herzzereißender Post
Robert De Niros 19-jähriger Enkel Leandro ist tot
03.07.2023

Er wurde am 2. Juli 2023 in der Wohnung eines Freundes in Manhattan tot aufgefunden.

