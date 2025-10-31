Fünf Festnahmen nach Tod von Robert De Niros Enkel

Zwei Jahre nach dem Drogentod des Enkels von Oscarpreisträger Robert De Niro sind fünf Verdächtige festgenommen worden. Die Ermittler werfen ihnen vor, Fentanyl und andere Drogen vertrieben zu haben, die zu dem Tod durch Überdosis von drei 19-Jährigen, darunter auch Leandro De Niro-Rodriguez, geführt haben sollen.