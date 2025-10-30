Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Festakt in Stockholm

Birgit Nilssons Superpreis geht nach Südfrankreich

Kultur
30.10.2025 07:54
Die Preisverleihung durch König Carl XVI. Gustaf im Konzerthaus von Stockholm.
Die Preisverleihung durch König Carl XVI. Gustaf im Konzerthaus von Stockholm.(Bild: Birgit Nilsson Foundation/Yanan Li)
(Bild: Birgit Nilsson Foundation/Yanan Li)

Das Festival von Aix-en-Provence gewann die höchstdotierte Musikauszeichnung der Klassikwelt. Sie wurde zu Ehren der großen schwedischen Sopranistin von König Carl XVI. Gustaf in Stockholm überreicht.

0 Kommentare

„Wien, Wien, nur du allein!“ So klingt es in Stockholm, wenn die Birgit-Nilsson-Stiftung zum Galadinner mit König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia ins Konzerthaus bittet. Gesungen wird diese Lieblingszugabe Birgit Nilssons (1918–2005) vor dem Dessert von Namensvetterin Christina Nilsson, die gerade Weltkarriere macht – und Stipendiatin der Stiftung war.

Gegründet wurde diese noch zu Lebzeiten der schwedischen Jahrhundertsängerin. Sie hat sich mit ihren Wagner- und Strauss-Interpretationen, auch mit ihren stolzen 232 Auftritten an der Wiener Staatsoper, unsterblich in die Operngeschichte eingeschrieben. Ziel der Stiftung ist die Nachwuchsförderung sowie die Auszeichnung besonderer Leistungen im Bereich Musik und Oper.

Susanne Rydén (li.), die Präsidentin der Birgit-Nilsson-Stiftung, begrüßt König Carl XVI. Gustaf ...
Susanne Rydén (li.), die Präsidentin der Birgit-Nilsson-Stiftung, begrüßt König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia sowie Paul Hermelin, Präsident des Festival d‘Aix-en-Provence.(Bild: Birgit Nilsson Foundation/Yanan Li)
Aus Wien grüßt Birgit Nilsson in ihrem Museum, voller Erinnerungen an ihre einzigartige ...
Aus Wien grüßt Birgit Nilsson in ihrem Museum, voller Erinnerungen an ihre einzigartige Karriere. Es steht neben dem Bauernhof nahe dem südschwedischen Bøstad, wo sie aufgewachsen ist.(Bild: Stefan Musil)
Wertvolle Trophäe: Bronze-Statuette der Sopranistin Birgit Nilsson.
Wertvolle Trophäe: Bronze-Statuette der Sopranistin Birgit Nilsson.(Bild: EPA/CLAUDIO BRESCIANI)

Wien fehlt also nicht ganz, wenn die mit einer Million Dollar weltweit höchstdotierte Auszeichnung für Klassik in Stockholm überreicht wird. Soeben durften die Bürgermeisterin des südfranzösischen Aix-en-Provence und der Präsident des dortigen Musik-Festivals Urkunde und Nilsson-Statuette von Carl XVI. Gustaf entgegennehmen. Im Konzerthaus, wo der König auch die Nobelpreise für Physik, Chemie, Medizin und Literatur überreicht.

Die Preisträger

Seit 2009 wird alle drei bis vier Jahre der mit einer Million Dollar dotierte Birgit-Nilsson-Preis vergeben. Die Preisträger:

2009 Tenor Plácido Domingo

2011 Maestro Riccardo Muti

2014 Die Wiener Philharmoniker, die mit dem Preisgeld ihr Archiv finanzieren konnten.

2018 Sopranistin Nina Stemme

2022 Cellist Yo-Yo Ma

2025 Das Festival von Aix-en-Provence 

Das 1948 in Aix-en-Provence gegründete Festival zählt zu den wichtigsten Musikfestivals, ist quasi Frankreichs Antwort auf Salzburg. In Wien konnte man Gastspiele wie etwa Patrice Chéreaus Inszenierungen von Mozarts „Così“ und Janáčeks „Aus einem Totenhaus“ erleben. Der letzte Intendant war Opernmann Pierre Audi. Er starb überraschend im Mai, wusste aber um den Preis, konnte sich noch Gedanken über die Verwendung für zeitgenössische Opern machen.

Ted Huffman wird 2026 neuer Intendant in Aix
Denn die Nilsson-Stiftung ehrt speziell auch dieses Engagement des Festivals. So gelang zuletzt mit Kaija Saariahos Oper „Innocence“ ein Welterfolg. Der Komponist George Benjamin, dessen „Written on Skin“ 2012 in Aix herauskam, hielt die Laudatio. Sogar der Pultstar Klaus Mäkelä reiste zu Ehren seines Förderers Audi an. Er wird 2026 eine große Märchenoper von Richard Strauss in Aix dirigieren.

Soeben wurde auch der Nachfolger von Pierre Audi bekannt gegeben: Ted Huffman leitet ab 2026 das Festival. Der New Yorker hat letzten Sommer „The Story of Billy Budd, Sailor“ in Aix inszeniert.

Porträt von Stefan Musil
Stefan Musil
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
KMM
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wächst im Rekordtempo
Vagabund-Planet verschlingt pro Sekunde 6 Mrd. t
Fund in der Türkei
7000 Jahre alte menschliche Fußabdrücke entdeckt
Optisches Phänomen
Spektakulärer Halo um Sonne lässt Menschen staunen
Krone Plus Logo
Kostet nur 6000 Dollar
Wieso dieser Billig-Roboter eine Mogelpackung ist
Krone Plus Logo
Kathastrophen-Krabbler
Wie dieser Cyborg-Käfer Menschenleben retten soll
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
177.918 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
131.585 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Salzburg
Vier Stunden auf Not-OP gewartet: Salzburger tot
129.918 mal gelesen
Mehr Kultur
Festakt in Stockholm
Birgit Nilssons Superpreis geht nach Südfrankreich
Live in der Stadthalle
Yungblud: Die Messe des neuen Rock‘n‘Roll-Messias
Galerie Schloss Parz
Christian Ludwig Attersee lässt Muskeln spielen
Live in Graz
Swans: Der Schwanengesang der Noise-Rock-Poeten
Betrug in Serie
Falsche Kunsthändlerin ergaunerte 900.000 Euro
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf