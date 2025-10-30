Birgit Nilssons Superpreis geht nach Südfrankreich

Seit 2009 wird alle drei bis vier Jahre der mit einer Million Dollar dotierte Birgit-Nilsson-Preis vergeben. Die Preisträger:

2009 Tenor Plácido Domingo

2011 Maestro Riccardo Muti

2014 Die Wiener Philharmoniker, die mit dem Preisgeld ihr Archiv finanzieren konnten.

2018 Sopranistin Nina Stemme

2022 Cellist Yo-Yo Ma

2025 Das Festival von Aix-en-Provence