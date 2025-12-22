Drei Parteien mit einem ganz klaren Ziel

Oft kommt es nicht vor, dass drei Parteien ganz klar eine gemeinsame Linie verfolgen. In der letzten Sitzung im Landtag war es der Fall, als sich SPÖ, ÖVP und die Grünen mittels Antrag geschlossen für eine starke Rolle der Regionen, Städte und Gemeinden in den Verhandlungen zum Finanzrahmen der EU von 2028 bis 2034 aussprachen. Auslöser war der Vorschlag der Europäischen Kommission, künftig große Teile der Fördermittel aus Brüssel in einem einzigen Nationalen und Regionalen Partnerschaftsplan (NRPP) zu bündeln.