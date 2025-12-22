Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sicherheit bei Strom

Start für den Großspeicher künftiger Energie

Burgenland
22.12.2025 19:00
Landesrat Leonhard Schneemann und Stephan Sharma (Burgenlanbei der Anlieferung des neuen ...
Landesrat Leonhard Schneemann und Stephan Sharma (Burgenlanbei der Anlieferung des neuen Großspeichers.(Bild: Reinhard Judt)

Der erste Großspeicher für Strom wurde nach Siegendorf geliefert. Er wird im ersten Quartal des neuen Jahres in Betrieb gehen. Die Speicheroffensive vom Nord- bis ins Südburgenland wird das Bundesland noch energieunabhängiger machen.

0 Kommentare

Der erste große Stromspeicher des Burgenlandes steht nun in Siegendorf. Er hat eine Speicherleistung von 2 Megawatt und ein Speichervolumen von 5 Megawattstunden. Er besteht aus 50 einzelnen Batterie-Modulen, deren Gesamtleistung in etwa der Speicherleistung von 100 Elektroautos entspricht. Dabei handelt es sich bei dem Wunderwerk der Technik um einen klassischen Lithium-Ionen-Batteriespeicher, so wie er auch bei E-Autos oder bei Heimspeichern im Einsatz ist. Die Nutzungsdauer beträgt 15 Jahre.

Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) und Stephan Sharma, Geschäftsführer der Burgenland Energie freuen sich über den Technologieschub: „Damit befindet sich nach Wind und Photovoltaik die dritte Säule unserer Energieunabhängigkeit, die Stromspeicher, voll im Ausbau.“ Die Windkraft erzeugt dabei vor allem am Abend und im Herbst und Winter am meisten Strom. Sonnenkraft ist tagsüber, sowie im Frühling und Sommer am produktivsten. 

Lücken in der Versorgung autark ausgleichen
Um die Lücken dazwischen auszugleichen, im Burgenland ist diese Stromversorgungslücke etwa um 6 Uhr früh und um 18 Uhr am Abend, nützt man große Strom-Batteriespeicher. Sie sichern den Wind- und Sonnen-Stromüberschuss, der abends und unter Tags entsteht und nutzen den Strom genau dann, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Aktuell sind von Nord bis Süd acht große Batteriespeicherprojekte mit einem Speichervolumen von rund 500 Megawattstunden geplant. Sie sollen das Burgenland energieunabhängig machen. Schneemann erklärt den Ausbau: „In den letzten fünf Jahren konnten wir unsere Energieunabhängigkeit auf 70 Prozent erhöhen. Davon profitieren schon heute die Burgenländer über Österreichs größte Energiegemeinschaft, dem ,Fanclub Burgenland Energieunabhängig‘ mit einem dauerhaft günstigen Energiepreis von 10 Cent/kWh.“ Der Fanclub wird damit die erste Energiegemeinschaft sein, bei der die Mitglieder direkt den Stromspeicher nutzen. Die Inbetriebnahme des neuen Großspeichers soll im ersten Quartal 2026 erfolgen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
2° / 4°
Symbol Nebel
Güssing
1° / 3°
Symbol Nebel
Mattersburg
2° / 4°
Symbol Nebel
Neusiedl am See
3° / 5°
Symbol Nebel
Oberpullendorf
2° / 3°
Symbol Nebel

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
141.102 mal gelesen
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
104.592 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
84.693 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Mehr Burgenland
Illegale Migration
„Füchse“ und Puma auf Pirsch an der Grenze
FPÖ-Mann vor Rückzug
Norbert Hofer hat einen neuen Job in Graz
Täter noch flüchtig
Raubüberfall auf Bankfiliale im Nordburgenland
EU-Förderungen
Drei Parteien mit einem ganz klaren Ziel
Zahlreiche Einkäufe
Weihnachtsgeschäft: Regionaler Handel punktete
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf