Start für den Großspeicher künftiger Energie

Der erste Großspeicher für Strom wurde nach Siegendorf geliefert. Er wird im ersten Quartal des neuen Jahres in Betrieb gehen. Die Speicheroffensive vom Nord- bis ins Südburgenland wird das Bundesland noch energieunabhängiger machen.
Der erste große Stromspeicher des Burgenlandes steht nun in Siegendorf. Er hat eine Speicherleistung von 2 Megawatt und ein Speichervolumen von 5 Megawattstunden. Er besteht aus 50 einzelnen Batterie-Modulen, deren Gesamtleistung in etwa der Speicherleistung von 100 Elektroautos entspricht. Dabei handelt es sich bei dem Wunderwerk der Technik um einen klassischen Lithium-Ionen-Batteriespeicher, so wie er auch bei E-Autos oder bei Heimspeichern im Einsatz ist. Die Nutzungsdauer beträgt 15 Jahre.
Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) und Stephan Sharma, Geschäftsführer der Burgenland Energie freuen sich über den Technologieschub: „Damit befindet sich nach Wind und Photovoltaik die dritte Säule unserer Energieunabhängigkeit, die Stromspeicher, voll im Ausbau.“ Die Windkraft erzeugt dabei vor allem am Abend und im Herbst und Winter am meisten Strom. Sonnenkraft ist tagsüber, sowie im Frühling und Sommer am produktivsten.
Lücken in der Versorgung autark ausgleichen
Um die Lücken dazwischen auszugleichen, im Burgenland ist diese Stromversorgungslücke etwa um 6 Uhr früh und um 18 Uhr am Abend, nützt man große Strom-Batteriespeicher. Sie sichern den Wind- und Sonnen-Stromüberschuss, der abends und unter Tags entsteht und nutzen den Strom genau dann, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Aktuell sind von Nord bis Süd acht große Batteriespeicherprojekte mit einem Speichervolumen von rund 500 Megawattstunden geplant. Sie sollen das Burgenland energieunabhängig machen. Schneemann erklärt den Ausbau: „In den letzten fünf Jahren konnten wir unsere Energieunabhängigkeit auf 70 Prozent erhöhen. Davon profitieren schon heute die Burgenländer über Österreichs größte Energiegemeinschaft, dem ,Fanclub Burgenland Energieunabhängig‘ mit einem dauerhaft günstigen Energiepreis von 10 Cent/kWh.“ Der Fanclub wird damit die erste Energiegemeinschaft sein, bei der die Mitglieder direkt den Stromspeicher nutzen. Die Inbetriebnahme des neuen Großspeichers soll im ersten Quartal 2026 erfolgen.
