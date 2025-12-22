Start für den Großspeicher künftiger Energie

Lücken in der Versorgung autark ausgleichen

Um die Lücken dazwischen auszugleichen, im Burgenland ist diese Stromversorgungslücke etwa um 6 Uhr früh und um 18 Uhr am Abend, nützt man große Strom-Batteriespeicher. Sie sichern den Wind- und Sonnen-Stromüberschuss, der abends und unter Tags entsteht und nutzen den Strom genau dann, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Aktuell sind von Nord bis Süd acht große Batteriespeicherprojekte mit einem Speichervolumen von rund 500 Megawattstunden geplant. Sie sollen das Burgenland energieunabhängig machen. Schneemann erklärt den Ausbau: „In den letzten fünf Jahren konnten wir unsere Energieunabhängigkeit auf 70 Prozent erhöhen. Davon profitieren schon heute die Burgenländer über Österreichs größte Energiegemeinschaft, dem ,Fanclub Burgenland Energieunabhängig‘ mit einem dauerhaft günstigen Energiepreis von 10 Cent/kWh.“ Der Fanclub wird damit die erste Energiegemeinschaft sein, bei der die Mitglieder direkt den Stromspeicher nutzen. Die Inbetriebnahme des neuen Großspeichers soll im ersten Quartal 2026 erfolgen.