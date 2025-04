Blaue sorgen sich um die Finanzen des Burgenlandes

Die blauen Mandatare kamen für drei Tage in Illmitz zusammen. „Wir sind keine Streithanseln, aber unsere Aufgabe ist es, auf Dinge aufmerksam zu machen“, betonte Hofer. Man mache sich große Sorgen um das Land und die finanzielle Lage. An der Schieflage sei laut dem Klubobmann, aber nicht nur der Bund schuld: „Das ist nicht die Wahrheit. Das Land trägt selbst die Verantwortung für die schlechte Lage.“ Die Landesfinanzen werden daher in den kommenden Monaten das zentrale Thema der FPÖ-Landtagsarbeit sein.