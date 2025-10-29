Drogeriewaren in Österreich um bis zu 129% teurer

Gesichtswasser, Klarspüler, Pflaster, Seife und Co. sind in Österreich um bis zu 129 Prozent teurer als in Deutschland. Im Durchschnitt kostet der Warenkorb in Österreich um rund 23 Prozent mehr.
Das zeigt ein aktueller AK Preismonitor bei 97 verglichenen identen Drogerieprodukten Anfang Oktober bei zehn Online-Shops in Österreich und Deutschland*.
„Österreich-Aufschlag muss endlich weg“
AK Konsumentenschützerin Gabriele Zgubic: „Die Preisunterschiede zwischen Österreich und Deutschland für idente Produkte sind – auch umsatzsteuerbereinigt – nach wie vor extrem. Diese Praxis gehört abgestellt, denn die Zeche dafür zahlen die KonsumentInnen. Der Österreich-Aufschlag muss endlich weg – die Europäische Kommission muss rasch handeln und einen entsprechenden Gesetzesvorschlag vorlegen.“
*Zum Preismonitor: Die AK erhob zwischen 6. und 9. Oktober die Preise von 97 identen Produkten in zwei Online-Supermärkten – Billa, Interspar und drei Online-Drogeriemärkten – Bipa, DM, Müller in Österreich sowie bei DM, Müller, Rossmann, Globus und Rewe in Deutschland. Die Preise sind Bruttopreise (Österreich 20 Prozent, Deutschland 19 Prozent Umsatzsteuer).
