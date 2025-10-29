Drogeriewaren in Österreich um bis zu 129% teurer

„Österreich-Aufschlag muss endlich weg“

AK Konsumentenschützerin Gabriele Zgubic: „Die Preisunterschiede zwischen Österreich und Deutschland für idente Produkte sind – auch umsatzsteuerbereinigt – nach wie vor extrem. Diese Praxis gehört abgestellt, denn die Zeche dafür zahlen die KonsumentInnen. Der Österreich-Aufschlag muss endlich weg – die Europäische Kommission muss rasch handeln und einen entsprechenden Gesetzesvorschlag vorlegen.“