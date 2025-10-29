Meghan & Harry: Verliebte Blicke bei Baseball-Date

Da staunten die Fans wohl nicht schlecht, als sie niemand Geringeres als Herzogin Meghan und Prinz Harry beim Jubeln und Anfeuern im Dodger Stadium in Los Angeles sahen. Das Herzogspaar von Sussex nahm sich nämlich ein paar Stunden frei, um sich das Spiel vier der World Series 2025 zwischen den Toronto Blue Jays und den Los Angeles Dodgers anzuschauen.