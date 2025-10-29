Meghan & Harry: Verliebte Blicke bei Baseball-Date

Wenn diese berühmten Baseball-Fans am Spielfeldrand Platz nehmen, wird das Spiel fast zur Nebensache! Denn Herzogin Meghan und Prinz Harry haben sich ein Date beim Match zwischen den Los Angeles Dodgers gegen die Toronto Blue Jays gegönnt. Verliebte Blicke inklusive!
Da staunten die Fans wohl nicht schlecht, als sie niemand Geringeres als Herzogin Meghan und Prinz Harry beim Jubeln und Anfeuern im Dodger Stadium in Los Angeles sahen. Das Herzogspaar von Sussex nahm sich nämlich ein paar Stunden frei, um sich das Spiel vier der World Series 2025 zwischen den Toronto Blue Jays und den Los Angeles Dodgers anzuschauen.
Im Partnerlook im Stadion
Wem die Sussexes die Daumen drückten? Das verriet ein Blick auf ihre blauen Dodgers-Kapperln: Die ehemalige Schauspielerin gilt als großer Fan der Mannschaft ihrer Heimatstadt.
Das Fan-Accessoire kombinierte Meghan zu einer dunklen Hose und einem übergroßen, weißen Hemd, über das sie einen dunkelblauen Pulli geworfen hatte. Harry kam im Partnerlook mit seiner Gattin und trug ein weißes T-Shirt, einen dunkelblauen Blazer und eine dunkle Jeans.
Jubel – und viel Romantik!
Zwischen dem Jubel und dem Daumen halten blieb aber immer noch genügend Zeit für ein paar romantische Momente. Immer wieder schaute sich das Paar tief in die Augen und lächelte verliebt von einer Backe zur anderen.
So duftet Harrys und Meghans Liebe
Dass Harry und Meghan auch sechs Jahre nach dem Jawort noch so verliebt wie am ersten Tag sind, das ließ die Herzogin von Sussex auch mit den neuesten Produkten ihrer Lifestyle-Marke As Ever anklingen.
In der Weihnachtskollektion enthalten ist nämlich neben Schaumwein, Salbeihonig und Geschenksets auch eine Duftkerze mit der Bezeichnung No. 519, die für den Hochzeitstag der Sussexes am 19. Mai steht.
