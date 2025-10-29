Vorteilswelt
Jubel und Romantik

Meghan & Harry: Verliebte Blicke bei Baseball-Date

Royals
29.10.2025 09:54
Herzogin Meghan und Prinz Harry genossen Zeit zu zweit beim Baseball-Spiel in Los Angeles – ...
Herzogin Meghan und Prinz Harry genossen Zeit zu zweit beim Baseball-Spiel in Los Angeles – verliebte Blicke inklusive!(Bild: AP/Frank Gunn)

Wenn diese berühmten Baseball-Fans am Spielfeldrand Platz nehmen, wird das Spiel fast zur Nebensache! Denn Herzogin Meghan und Prinz Harry haben sich ein Date beim Match zwischen den Los Angeles Dodgers gegen die Toronto Blue Jays gegönnt. Verliebte Blicke inklusive!

Da staunten die Fans wohl nicht schlecht, als sie niemand Geringeres als Herzogin Meghan und Prinz Harry beim Jubeln und Anfeuern im Dodger Stadium in Los Angeles sahen. Das Herzogspaar von Sussex nahm sich nämlich ein paar Stunden frei, um sich das Spiel vier der World Series 2025 zwischen den Toronto Blue Jays und den Los Angeles Dodgers anzuschauen.

Im Partnerlook im Stadion
Wem die Sussexes die Daumen drückten? Das verriet ein Blick auf ihre blauen Dodgers-Kapperln: Die ehemalige Schauspielerin gilt als großer Fan der Mannschaft ihrer Heimatstadt.

Die blauen Kapperln machten es klar: Meghan und Harry drückten natürlich den Los Angeles Dodgers ...
Die blauen Kapperln machten es klar: Meghan und Harry drückten natürlich den Los Angeles Dodgers die Daumen.(Bild: AP/Frank Gunn)
Das Paar kam im Partnerlook ins Stadion in Los Angeles.
Das Paar kam im Partnerlook ins Stadion in Los Angeles.(Bild: AFP/RONALD MARTINEZ)

Das Fan-Accessoire kombinierte Meghan zu einer dunklen Hose und einem übergroßen, weißen Hemd, über das sie einen dunkelblauen Pulli geworfen hatte. Harry kam im Partnerlook mit seiner Gattin und trug ein weißes T-Shirt, einen dunkelblauen Blazer und eine dunkle Jeans.

Jubel – und viel Romantik!
Zwischen dem Jubel und dem Daumen halten blieb aber immer noch genügend Zeit für ein paar romantische Momente. Immer wieder schaute sich das Paar tief in die Augen und lächelte verliebt von einer Backe zur anderen. 

Immer wieder gab es zwischen Meghan und Harry auch liebevolle Momente zu sehen.
Immer wieder gab es zwischen Meghan und Harry auch liebevolle Momente zu sehen.(Bild: AFP/RONALD MARTINEZ)

So duftet Harrys und Meghans Liebe
Dass Harry und Meghan auch sechs Jahre nach dem Jawort noch so verliebt wie am ersten Tag sind, das ließ die Herzogin von Sussex auch mit den neuesten Produkten ihrer Lifestyle-Marke As Ever anklingen.

Lesen Sie auch:
Herzogin Meghan veröffentlichte auf Instagram private Familienaufnahmen, die beim Besuch auf dem ...
Süßer Clip mit Kids
Meghan enthüllt geheimes Talent von Prinz Harry
27.10.2025
„Projekt Tauwetter“
Harry und Meghan verfolgen royalen Geheimplan!
10.10.2025

In der Weihnachtskollektion enthalten ist nämlich neben Schaumwein, Salbeihonig und Geschenksets auch eine Duftkerze mit der Bezeichnung No. 519, die für den Hochzeitstag der Sussexes am 19. Mai steht.

