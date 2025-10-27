Meghan enthüllt geheimes Talent von Prinz Harry

Diese Aufnahmen lassen die Herzen der Fans des Herzogspaares von Sussex schmelzen. Denn Harry und Meghan sind schon in Halloween-Stimmung und zeigen sich mit ihren Kids Archie und Lilibet am Kürbismarkt. Und dann enthüllt die 44-Jährige auch noch ein geheimes Talent ihres royalen Ehemannes ...
Halloween steht vor der Tür und damit die Frage, wer den schönsten Grusel-Kürbis schnitzen kann. Bei den Sussexes ist die Antwort einfach: Prinz Harry!
Harry schnitzt Kürbisse wie ein Profi!
Denn wie Herzogin Meghan in einem Instagram-Video, das sie mit ihrer Familie beim Kürbis-Kauf auf dem Bauernmarkt zeigt, eindrucksvoll unter Beweis stellte, ist der 41-Jährige ein richtig talentierter Gruselgesicht-Schnitzer!
Hier sehen Sie die Aufnahmen vom Kürbis-Markt, den Herzogin Meghan mit ihren Fans geteilt hat:
Wie ein echter Profi schnippelte Harry die schaurige Grimasse in den Kürbis und sorgte damit nicht nur bei seinen Kindern für Entzücken, sondern sicherlich auch bei seiner schönen Ehefrau.
Archie und Lilibet hatten Mordshetz
Aber auch abseits von Prinz Harrys Kürbis-Schnitz-Talent sorgte der Clip bei den Fans der Sussexes für viel Begeisterung. Und das lag vor allem an den vielen privaten Momenten, in denen die beiden Kinder des Paares eingefangen worden waren.
So sieht man Archie etwa in einem Mais-Labyrinth herumflitzen, während sich Lilibet in einem Wagen, in dem Harry und Meghan mehrere Kürbisse gestapelt haben, von ihrer Mama herumkutschieren lässt.
Das war eindeutig ein Familienausflug, der Groß und Klein eine riesige Freude bereitet hat!
