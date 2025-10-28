Vorteilswelt
Kein konkreter Hinweis

Brandserie in Rennweg: „Jeder verdächtigt jeden“

Kärnten
28.10.2025 22:02
Brände in Oberdorf halten Ermittler auf Trab
Brände in Oberdorf halten Ermittler auf Trab(Bild: FF Rennweg am Katschberg)

Die Staatsanwaltschaft schickt einen Sachverständigen nach Oberdorf bei Rennweg in Kärnten, wo die Brandserie geklärt werden soll.

„Wir ermitteln wegen Brandstiftung“, so Staatsanwalt Christian Pirker. „Die Grundlage für Brandstiftung ist, ob Feuersbrunst gegeben ist – also ein ausgedehntes Brandgeschehen, das mit gewöhnlichen Mitteln nicht mehr eingedämmt werden kann“, erklärt er weiter.

Sachverständiger eingesetzt
Daher wurde auch ein gerichtlich beeideter, unabhängiger Sachverständiger von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt für die Ermittlungen der drei Brände in Oberdorf, die sich im Oktober ereignet hatten, bestellt – die „Krone“ berichtete.

Der Staatsanwalt will aber beruhigen: „Einen solchen Sachverständigen heranzuziehen, das ist ein gewöhnlicher Schritt, wenn es in Richtung Strafverfahren geht.“

Nach wie vor ermitteln Kriminalisten gegen unbekannte Täter. „Weil uns noch keine konkreten Hinweise vorliegen“, erklärt Pirker weiter. Dennoch werden mehrere Personen verdächtigt. Dem Brandstifter drohen jedenfalls bis zu zehn Jahre Haft.

Insgesamt fünf Brände innerhalb von einem halben Jahr gab es in der Gemeinde Rennweg. 
Die Bewohner der Gemeinde Rennweg hoffen jedenfalls, „dass dieser Albtraum bald ein Ende nimmt. Wir können erst wieder schlafen, wenn der Täter gefasst ist“, sagt eine Anrainerin und gibt offen zu: „Es ist wirklich traurig, aber leider wahr – derzeit verdächtigt jeder jeden.“

Porträt von Elisa Aschbacher
Elisa Aschbacher
