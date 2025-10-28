Die verbotene Liebe eines großen Dichters

„Wir sehen hier einen Auden, der in Hugo auf Augenhöhe Trost findet“, so Sandra Mayer von der Akademie der Österreichischen Wissenschaften. In den 1960er Jahren war Homosexualität in Österreich noch strafbar. Doch in Kirchstetten fragte niemand, wer der junge Wiener war, der abends mit Auden Wein trank. „Vielleicht wussten sie es. Vielleicht wollten sie es nicht wissen“, so Literaturwissenschaftler Helmut Neundlinger.