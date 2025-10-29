Christian Ludwig Attersee lässt Muskeln spielen

Christian Ludwig Attersee feiert seinen 85. Geburtstag mit einer großen Jubiläumsausstellung in der Galerie Schloss Parz in Grieskirchen. Die Werke, die er zeigt, sind frisch gemalt und brodeln, stürmen, wirbeln. Ein Spätwerk zum Staunen!
Christian Ludwig Attersee ist einer der bekanntesten zeitgenössischen Maler Österreichs – und er ist auch Musiker, Schriftsteller, Bühnenbildner, Segler – und insgesamt ein Phänomen.
Seine Werke? Attersee hat kaum etwas ausgelassen, hat große und kleine Leinwände mit ekstatischen „Bilddichtungen“ bemalt, aber auch kleine Formate forciert.
Leinwand und Wursthaut
Er hat Bühnenbilder und Fassaden gestaltet, ja sogar Etiketten für Weinflaschen und Würste. Als Pionier und Vertreter einer europäischen Pop-Art ist es nur konsequent, Leben, Kunst und Kommerz verfließen zu lassen und sich selbst zum Gesamtkunstwerk zu erklären. Das hält Attersee bis heute auf einem sehr hohen Niveau durch.
Frisch aus dem Atelier
Seine Jubiläumsschau „Spiel mit der Erde“ in der Galerie Schloss Parz in Grieskirchen versetzt in Staunen. Rund 85 Bilder sind zu sehen, die bisher noch nie gezeigt wurden. Alle sind in den letzten zwei Jahren entstanden.
Attersee malt nach wie vor jeden Tag. Er feiert mit seinem typischen Kolorit – ein ausgefeiltes Spiel mit Kontrasten – das Leben. Seine Motive zelebrieren Erotik, Mythen und Abenteuerlust, oder sie provozieren mit aktionistischen Posen der Figuren, huldigen weltlichen Leidenschaften. Seine Bilder sind wie Opern ohne Musik.
Aber Attersee fordert mit einigen Darstellungen auch zum Nachdenken auf. Er signalisiert, dass sein Spätwerk natürlich im Hier und Jetzt angesiedelt bleibt und zum Verständnis unserer Epoche beitragen will.
Der Alte Meister lässt in der Galerie Schloss Parz (bis 7. 12.) die Muskeln spielen!
