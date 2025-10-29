Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Galerie Schloss Parz

Christian Ludwig Attersee lässt Muskeln spielen

Oberösterreich
29.10.2025 16:00
Christian Ludwig Attersee ist ein Provokateur mit Pinsel und Poesie, er malt explosive ...
Christian Ludwig Attersee ist ein Provokateur mit Pinsel und Poesie, er malt explosive „Bilddichtungen“, wie er sagt.(Bild: Christian Ludwig Attersee)

Christian Ludwig Attersee feiert seinen 85. Geburtstag mit einer großen Jubiläumsausstellung in der Galerie Schloss Parz in Grieskirchen. Die Werke, die er zeigt, sind frisch gemalt und brodeln, stürmen, wirbeln. Ein Spätwerk zum Staunen!

0 Kommentare

Christian Ludwig Attersee ist einer der bekanntesten zeitgenössischen Maler Österreichs – und er ist auch Musiker, Schriftsteller, Bühnenbildner, Segler – und insgesamt ein Phänomen.

Seine Werke? Attersee hat kaum etwas ausgelassen, hat große und kleine Leinwände mit ekstatischen „Bilddichtungen“ bemalt, aber auch kleine Formate forciert.

Leinwand und Wursthaut
Er hat Bühnenbilder und Fassaden gestaltet, ja sogar Etiketten für Weinflaschen und Würste. Als Pionier und Vertreter einer europäischen Pop-Art ist es nur konsequent, Leben, Kunst und Kommerz verfließen zu lassen und sich selbst zum Gesamtkunstwerk zu erklären. Das hält Attersee bis heute auf einem sehr hohen Niveau durch.

Frisch aus dem Atelier
Seine Jubiläumsschau „Spiel mit der Erde“ in der Galerie Schloss Parz in Grieskirchen versetzt in Staunen. Rund 85 Bilder sind zu sehen, die bisher noch nie gezeigt wurden. Alle sind in den letzten zwei Jahren entstanden.

Attersee malt nach wie vor jeden Tag. Er feiert mit seinem typischen Kolorit – ein ausgefeiltes Spiel mit Kontrasten – das Leben. Seine Motive zelebrieren Erotik, Mythen und Abenteuerlust, oder sie provozieren mit aktionistischen Posen der Figuren, huldigen weltlichen Leidenschaften. Seine Bilder sind wie Opern ohne Musik.

Lesen Sie auch:
Jung, ambitioniert und genial: Christoph Koncz, designierter Chefdirigent des Bruckner ...
Krone Plus Logo
Wien-Linz: Wie ist er?
Christoph Koncz: Der Neue am Pult und seine Pläne
13.09.2025
Krone Plus Logo
Premiere Musiktheater
Operette „Wiener Blut“: Liebe, Lüge und Lebensgier
27.10.2025
Starkes Debütalbum
Sodl: „Mein Songwriting muss heilig bleiben“
28.10.2025
Bruckneruni
Martin Rummel: „Wir kommen mit den Mitteln aus“
18.10.2025

Aber Attersee fordert mit einigen Darstellungen auch zum Nachdenken auf. Er signalisiert, dass sein Spätwerk natürlich im Hier und Jetzt angesiedelt bleibt und zum Verständnis unserer Epoche beitragen will.

Der Alte Meister lässt in der Galerie Schloss Parz (bis 7. 12.) die Muskeln spielen!

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
KMM
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Ab Montag, 3. November, kann das Training der Eurofighter-Piloten am Boden gehört werden.
Gleich mehrmals
Ab Montag wird es in Österreich laut am Himmel
US-Präsident Donald Trump hat erneut mit seinem angeblich hohen IQ geprahlt.
„Richtig schwer“
Trump macht Demenztest – und prahlt mit hohem IQ
US-Präsident Donald Trump und die japanische Regierungschefin Sanae Takaichi traten auch ...
„Goldenes Zeitalter“
USA und Japan schließen Deal zu seltenen Erden
„Oh mein Gott!“
Vulkan Taal bricht aus: Filipinos fliehen in Panik
Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
173.526 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
147.721 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
130.359 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Mehr Oberösterreich
Aus Langeweile
Burschen sollen gezündelt und vandalisiert haben
Krone Plus Logo
Haberlander-Interview
Was wollen Sie der Familie der Toten sagen?
Galerie Schloss Parz
Christian Ludwig Attersee lässt Muskeln spielen
Gratis via Smartphone
Fast-Food-Kette bietet Mitarbeitern Deutschkurse
Erfolg vor Gericht
Mehr Pflegegeld für dementen Ehemann erstritten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf