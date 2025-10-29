Christian Ludwig Attersee lässt Muskeln spielen

Leinwand und Wursthaut

Er hat Bühnenbilder und Fassaden gestaltet, ja sogar Etiketten für Weinflaschen und Würste. Als Pionier und Vertreter einer europäischen Pop-Art ist es nur konsequent, Leben, Kunst und Kommerz verfließen zu lassen und sich selbst zum Gesamtkunstwerk zu erklären. Das hält Attersee bis heute auf einem sehr hohen Niveau durch.