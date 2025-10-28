Sodl: „Mein Songwriting muss heilig bleiben“

Wie schaffen Sie es, am Boden zu bleiben?

Ehrlich: Ich bin immer noch eine kleine Stimme in der großen Musiklandschaft, darum fällt es mir nicht so schwer am Boden zu bleiben. Und es gibt viele, zu denen ich aufschaue. Ich bewundere zum Beispiel die Mitglieder von ,My Ugly Clementine’, die auch sehr interdisziplinär arbeiten, teilweise Film- oder Theatermusik schreiben. Das finde ich super spannend.