Sind Ortsumfahrungen nun ein Fluch oder ein Segen?

Die Bagger waren noch vor Ort beim „Krone“-Lokalaugenschein in Obsteig. Der Bau der Fußgängerunterführung ist einer der letzten Schritte im neuen Verkehrskonzept. Eine Umfahrung kam für die Gemeinde nicht in Frage. „Auch, weil der Platz begrenzt ist“, erklärt Bürgermeister Erich Mirth.