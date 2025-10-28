Sind Ortsumfahrungen nun ein Fluch oder ein Segen?

Anstatt eine neue Strecke zu bauen, wurde in Obsteig die durchs Dorf führende Mieminger Straße beruhigt. Nicht alle hat das überzeugt. In Bruckhäusl zeigt sich bei Sperren des Umfahrungstunnels im direkten Vergleich, was sich seit dessen Eröffnung verbessert und verschlechtert hat.
Die Bagger waren noch vor Ort beim „Krone“-Lokalaugenschein in Obsteig. Der Bau der Fußgängerunterführung ist einer der letzten Schritte im neuen Verkehrskonzept. Eine Umfahrung kam für die Gemeinde nicht in Frage. „Auch, weil der Platz begrenzt ist“, erklärt Bürgermeister Erich Mirth.
