Was tun, wenn die Pubertät auf sich warten lässt

Seine Freunde kriegen Bart, wachsen über sich hinaus – nur bei ihm tut sich nichts. Kein Wachstumsschub, kein „Erwachsenwerden“. Für viele Burschen ist das eine stille Qual. Was hinter einer verzögerten Pubertät steckt, warum sie häufiger vorkommt, als man denkt – und wann es Zeit ist, den Körper sanft anzuschubsen.
Er ist 14 – und sieht aus wie elf. Während seine Freunde längst einen zarten Bartflaum tragen, sich über Pickel beschweren oder in der Garderobe stolz ihre ersten Muskeln präsentieren, bleibt bei ihm alles wie immer: keine Veränderung, kein Wachstumsschub. Für viele Jugendliche ist das eine harte Probe: Die anderen scheinen plötzlich „richtige Männer“ zu werden – nur man selbst nicht. Was hier vorliegt, ist oft nichts Krankhaftes, sondern schlicht eine verzögerte Pubertät – ein Phänomen, das gar nicht so selten ist und vor allem Buben betrifft.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.