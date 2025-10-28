Was tun, wenn die Pubertät auf sich warten lässt

Er ist 14 – und sieht aus wie elf. Während seine Freunde längst einen zarten Bartflaum tragen, sich über Pickel beschweren oder in der Garderobe stolz ihre ersten Muskeln präsentieren, bleibt bei ihm alles wie immer: keine Veränderung, kein Wachstumsschub. Für viele Jugendliche ist das eine harte Probe: Die anderen scheinen plötzlich „richtige Männer“ zu werden – nur man selbst nicht. Was hier vorliegt, ist oft nichts Krankhaftes, sondern schlicht eine verzögerte Pubertät – ein Phänomen, das gar nicht so selten ist und vor allem Buben betrifft.