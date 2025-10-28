900 offene Stellen! Touristikern fehlt Personal

Vor dem nahen Start in die Wintersaison suchen viele Betriebe händeringend nach Mitarbeitern. Gut 900 Jobs sind noch unbesetzt. Doch es gibt in der Steiermark auch Häuser, die erfolgreich gegen den Strom schwimmen.
Fast 900 offene Stellen sind im steirischen Tourismus aktuell beim AMS gelistet – von Köchen bis zu Kellnern wird vor dem Start in die Wintersaison vielerorts händeringend nach neuem Personal gesucht (siehe auch Story unten). „Wobei die Zahl in der Realität wohl doppelt so hoch ist“, ist Johann Spreitzhofer, der Spartenobmann bei der WKO, überzeugt. „Viele Betriebe melden ihren Bedarf ja gar nicht mehr beim AMS.“
