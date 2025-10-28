Vorteilswelt
Topklub sagt PK ab

Drama: Inter-Goalie in tödlichen Unfall verwickelt

Fußball International
28.10.2025 13:49
Inter Mailand sagte die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Fiorentina ab.
Inter Mailand sagte die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Fiorentina ab.(Bild: AFP/PIERO CRUCIATTI)

Tragödie in Italien: Inters Ersatztormann Josep Martinez (27) war am Dienstag in einen tödlichen Unfall verwickelt. Ein 81-jähriger Rollstuhlfahrer verlor sein Leben.

Wie die „Gazzetta dello Sport“ berichtet, ereignete sich das Drama am Dienstagmorgen. Das Opfer soll vom Auto von Josep Martinez erfasst worden sein, der Unfallort liegt unweit des Trainingszentrums von Inter. 

War Schwächenfall schuld?
Es heißt, der Rollstuhlfahrer soll beim Überqueren der Straße unerwartet die Richtung geändert haben. Andere Medien berichten, dass der Mann einen Schwächeanfall erlitten habe und deshalb auf die Fahrbahn geriet. 

Martinez leistete sofort Erste Hilfe, doch die Ärzte konnten das Leben des Mannes nicht mehr retten. Die Ermittlungen laufen. 

Keine Pressekonferenz
Inter Mailand reagierte bereits auf die dramatischen Vorfälle. Die für Mittwoch geplante Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Fiorentina wurde vom italienischen Topklub abgesagt.

