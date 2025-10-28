Ex-Ski-Athlet macht bipolare Störung öffentlich

Die gute Laune habe der Riesenslalom- und Super-G-Spezialist großteils nur vorgespielt, außerdem habe er ständig das Gefühl gehabt, etwas falsch gemacht zu haben. „Ich hatte oft das Gefühl, dass ich das alles überhaupt nicht verdient hatte.“ So etwa auch seine vier Weltcup-Podestplätze (darunter zwei Siege) oder seine Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Peking 2022 (Mannschaft).